路透社獨家報導，美國官員表示，美方正在找尋加速交付新一代嶄新F-16戰機給台灣的方法，以強化台灣空軍回應共軍恫嚇的能力。

但這些官員匿名指出，美方究竟該如何加速交付由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造、配備新性能的F-16 Block 70戰機給台灣，他們還沒想出解決之道。

一名熟悉內情的消息人士說，美國政府尚未要求洛克希德馬丁公司改變交付時程。美國國務院拒絕就此事向路透社置評。

目前預定交機時程為2026年年底前。

在台灣空軍頻頻升空攔截共機之際，一名台灣高官表示，台灣政府曾私下向拜登政府表達希望加快交付速度。

因為任務變多，代表戰機耗損也越多。

咸認F-16在空中戰鬥、空對地攻擊等方面具備高度機動性。

美國2019年通過總額80億美元的對台軍售案，當中包括66架嶄新F-16 C/D Block 70戰機，台灣若接收這批新戰機，到2026年含舊機型的F-16總數量將超過200架。

根據專家說法，任何加速交付新戰機的行動，終究得看拜登政府是否認定台灣防禦需求比其他美國盟友和夥伴更為緊急。

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說：「這要看拜登政府的決定。…他們必須決定來自中國的威脅，比起來自伊朗或俄羅斯人的威脅更重大。」（譯者：楊昭彥）1110121