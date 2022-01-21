巴基斯坦警方和官員表示，巴國大城拉合爾（Lahore）一處繁忙商圈今天發生炸彈爆炸事件，造成至少兩死22傷。
今天的爆炸案發生在拉合爾舊城區繁忙的阿納卡里商圈（Anarkali），數台摩托車因此毀損，市場貨攤也被掀翻。
拉合爾警方發言人阿瑞夫（Rana Arif）告訴法新社：「初步調查顯示，是一輛摩托車上的定時裝置引發爆炸。」
俾路支民族主義軍（Baloch Nationalist Army）發言人宣稱犯案。位於巴基斯坦西南部的俾路支省（Baloch）多年來動盪不安，俾路支民族主義軍為當地分離主義叛亂團體之一。
發言人稱，他們鎖定警方和銀行工作人員進行攻擊，「以回應巴基斯坦部隊在俾路支省殺害婦孺」。
發言人在傳訊應用程式Telegram上的聲明還說，除非當局就民族獨立和撤軍議題進行有意義談判，否則還會有更多攻擊。（譯者：楊昭彥）1110121
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