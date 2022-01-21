近幾 年美中緊張關係持續升高，國防軍事界對於雙方爆發軍事衝突可能性的擔憂有增無減，甚至已開始討論如何避免軍事衝突惡化為全面性核子戰爭。如同當年美國為防範與蘇聯爆發核戰所做的準備一樣，中國在近半世紀前亦曾經為可能爆發的核戰做了積極的準備，在數項秘密進行的大規模軍事工程中，以「816工程」規模最大，而且是唯一以與美蘇打核戰為目的的軍事工程。

原816工程的宿舍目前是景區售票處，牆上仍掛著當年的政治宣傳圖畫。（圖／網路）

816工程起因是美國在1964年東京灣事件後決定介入越戰，美方派兵進入越南並對北越進行大規模戰略轟炸，戰火延燒到中國大陸南方靠近越南的省份。毛澤東認為越戰擴大化可能引爆中美間發生戰爭，因此必須對可能的核打擊做好準備，畢竟美國人多年前才在韓戰當中吃了一場敗仗，正思考如何在越南扳回顏面。而位於中國北方的蘇聯自1958年交惡後，關係也持續緊張，俄方可能藉著美中爆發戰爭時入侵東北與華北地區，必須設想如何與兩大核武國打核戰爭。

圖為816工程景區導覽圖，可以大略看出整個地下洞穴的規模與複雜程度。（圖／網路）

1966年816工程在重慶郊區的深山中開工，由共軍8342部隊擔負主要施工任務，工程列為絕密級軍事機密。圖為816工程的地下通道。（圖／網路）

1965年毛澤東開始與周恩來等人商議對策，決定在大西南地區建立大型核武器地下工廠，翌年周恩來就批准「816工程」計劃，選定重慶市涪陵區白濤街道的深山內開工，同時調動8342部隊擔負主要施工任務，工程列為絕密級軍事機密，施工地點「白濤」這個地名也自此從地圖上消失。

816工程10年前開放外界參觀，高聳的地下工廠氣勢驚人。（圖／網路）

816工程從1967年開工，到了1978年鄧小平推動「改革開放」政策逐步改善與美國的關係，雙方並正式建交，於是中共中央在1984年下令停建這座全球規模最大的地下洞穴軍事工程。在816工程施工17年間，先後有6萬多人參與建設，用最基礎的工具挖出了約150多萬立方米的岩石，在地底下挖出總長超過21公里的130多條導洞、隧道和豎井，幾乎整座山都挖空了。洞體工程的設計規格能抵擋100萬噸級氫彈在空中爆炸的衝擊，也能抵擋500公斤炸彈直接命中的力度，據說還能頂得住8級地震。建設過程中有107人喪生，工程停工時，已完成計劃中85%的建築工程與60%設施安裝工程，全部花費達7.4億人民幣。

816工程是中共第二個核原料製造基地，工程中包含大陸第一台原子能發電廠與大陸唯一解密的核反應爐。圖為計劃中設置 核反應爐的巨大空間。（圖／網路）

圖為816工程中設置核反應爐的巨大空間，目前擺著核燃料棒展示模型。（圖／網路）

據中共官方資料指出，816地下核工程是「三線建設」（為打世界大戰將國防與戰略相關產業遷往內陸地區）時期1100多個工程中最典型的代表，也是中國第二個核原料工業基地，其中包含中國第一台原子能發電廠與中國唯一解密的核反應爐。2002年大陸國防科工委對816工程進行解密，再經過數年的醞釀與籌備，於2010年將洞體工程以國防教育的名義成立旅遊專案對外開放，目前被列為中國4A級風景區。

圖為816工程中地下核能電廠控制系統機房。（圖／網路）

毛澤東在冷戰時期做出美蘇之間可能爆發核戰的判斷，認為中國與世界各國都將被捲入這場末日戰爭當中，除了這些核武器工廠之外，還有其他數個大型戰略與軍事工程，其中大部份都已不做軍事用途，改為開放民眾參觀的國防教育景區。冷戰雖然已經結束，但國防與學術界有關「新冷戰」的議論正甚囂塵上，美歐等西方國家陣營與中俄陣營的集團對抗正逐漸成形，專家分析認為南海與台海是中美間爆發戰爭的最敏感的引爆點。在重新檢視這些冷戰遺跡之際，正值得各界仔細思考新冷戰威脅對我們與全人類的意義，並努力避免因戰略誤判引發毀滅人類的核子浩劫，畢竟核戰爭是沒有贏家的。