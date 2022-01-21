根據媒體公布的一份最新民調顯示，2022年台北市長選舉，立委蔣萬安若對上衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊，蔣萬安將以40%的支持度領先陳時中、黃珊珊。主播錢怡君認為，陳時中選台北市長的機率越來越小了。宅神朱學恒則表示，這份民調真正的危機讓大家看到了，黃珊珊是一個擁有22%支持度的人物，而在支持度上，這才是蔣萬安真正的挑戰。

錢怡君20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中表示，依照TVBS民調，陳時中對上蔣萬安、黃珊珊，雖然有29%的滿意度，但是陳時中選台北市長的機率越來越小，Omicron疫情在4、5月會整個起來，在這個時間點陣前換將，蠻不OK，看起來應該不可能了。

錢怡君接著表示，前副總統陳建仁沒有什麼激烈的言論，台北市民對他的好感度沒有那麼差，但是陳建仁就是個學者，不覺得他有行政上的優勢；而陳建仁還有個問題，就是年紀比較大，當首都市長比較沒有活力。現在看來前交通部長林佳龍比較有可能出線，他在台中二選區立委補選的角色非常拚，而且他當過台中市長，也是直轄市長，他有行政能力，要拿到首都市長寶座，不無可能。不要忘了，黃珊珊的支持度都非常高。黃珊珊如果參選到底，林佳龍就有可能拿回首都。

朱學恒則認為，黃珊珊若民調為6%，就不用拚了，可是黃珊珊現在是22%，而且她跟國民黨台北市議員羅智強比起來還會贏，這就表示有拚的空間。

朱學恒指出，這份民調真正的危機讓大家看到了。黃珊珊是個人物，是一個擁有22%支持度的人物，而在支持度上，她是有希望的，有希望就能勝過一切，這才是蔣萬安真正的挑戰。接下來蔣萬安要給大家看看他有一個獲勝的可能、有打仗的氣魄，而不是一定會上沒有問題。

根據TVBS最新民調，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊，蔣萬安以40%領先陳時中的29%、黃珊珊的19%。民進黨若派出陳建仁，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安以41%領先陳建仁的25%、黃珊珊的22%；若民進黨由林佳龍出馬，與蔣萬安、黃珊珊競逐，蔣萬安以43%領先林佳龍、黃珊珊的22%。另外，若國民黨由羅智強與陳時中、黃珊珊競逐，陳時中為31%、黃珊珊29%、羅智強26%。