清晨低溫大幅回升，和昨10度相比，今晨平地最低溫重返13.5度，就算下雨體感也不會特別冷。不過這波水氣可能要待好幾天，至少明補班日，雨還會繼續下；中央氣象局針對北部、東部5縣市發布豪、大雨特報。另外小年夜天氣首曝，乾冷空氣南下，偏涼多雲。

今晨低溫明顯回升，最冷的地方在雲林虎尾13.5度，比昨天（苗栗頭屋）高了3.4度。今、明兩天轉東南風，暖濕空氣自海上移入，白天高溫可望回到20多度，但降雨持續，氣象局針對宜蘭發布豪雨特報，新北、基隆、花蓮、台東（綠島、蘭嶼）發大雨特報。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這兩天水氣多、易有霧，海面上的對流雲發展移入陸地，中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有機會。今各地氣溫：北部14至21度、中部14至24度、南部14至26度、東部15至25度。

星期天鋒面通過，緊跟著東北季風增強，冷空氣微弱，下周一起略轉涼。下周三、四（26、27日）西半部晴朗、東半部有短暫雨，各地氣溫漸升。

根據最新模式模擬8至10天後的天氣，小年夜（30日）前兩天一股來自南海的水氣抵達台灣，天氣不太穩定；小年夜當天乾冷空氣南下，大氣漸轉乾。吳德榮強調，這是「很久以後的預報」，不確定性仍高，加上各國模式模擬差異大，僅供參考，詳細春節天氣還是要等近一點比較準確。