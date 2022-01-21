搶攻春節9天連假國旅與餐飲商機，台北君悅酒店一口氣推出多項食宿優惠，館內兩間人氣Buffet「凱菲屋」及「彩日本料理」同步換新菜色吸客，「Ziga Zaga」義大利餐廳亦將招牌料理升級，以寶島海鮮華麗詮釋義大利佳餚如「虎蝦烏魚子義大利麵佐黃番茄奶油」、「30盎司美國牛肋骨佐手工麵疙瘩」、「炭烤透抽墨魚燉飯」等，當月壽星於館內各餐廳用餐，皆享4人同行1人免費。此外，2月底前「Baguette禮品烘焙坊」推出草莓系烘焙甜點、特調奶蓋等限量美味搶市。

迎接即將到來的寒假及春節假期，台北君悅1月主推「悅享假期」，每晚5100元+15.5%起，尊榮體驗占地130坪嘉賓軒行政酒廊，盡擁信義區都會景致及晚間Happy Hour中西輕食與酒精飲品暢飲，翌日享凱菲屋早餐吃到飽，豐盛滿足，1月30日前入住適用。因應國旅市場需求，1月28日前「覓饗．一泊二食」限時回歸，限定十天官網預訂，雙人每晚5600元+15.5%起，扣除餐費，相當每位房費僅396元，包含一位難求的凱菲屋吃到飽自助早餐及晚餐2客，加價347元可直升豪華客房(含浴缸)，年前訂房，3月31日前入住保證有位，君悅酒店表示，上述專案皆可搭配五倍券、國旅券、熊好住宿券折抵使用，亦可累計凱悅天地會員點數。

由台北君悅點心房團隊悉心研發，嚴選台灣大湖草莓及北海道十勝乳源，融揉日系甜點概念與法式工藝美學，獻上九款浪漫主題甜點，獨家推薦以法式國王派與泡芙結合新鮮草莓之創意美味「國王草莓泡芙」、草莓生乳捲、草莓軟歐陸麵包，更同時推出兩款草莓奶蓋特調，以象徵自信、創造力的2022代表色「長春花藍」融入其中，推出草莓芝士奶蓋與蝶豆花茶調製之季節飲品，優美色調蘊藏初戀般莓果酸香美好，綿延無限甜蜜。

「彩日本料理」全新菜色再升級，熱愛日本食藝文化的主廚葉明威，悉心規劃全新日式佳餚，將遊歷日本旅程中的難忘美食記憶作為料理靈感，匯集日本各省國民美味於餐檯上完美呈現。推薦?式有江戶時期流傳至今的「東京深川飯」，肉食者最愛「名古屋矢場味噌豬排」，「關西鰻魚飯」與北海道入冬家庭必備「石狩鍋」等。

「凱菲屋」自助餐廳主廚胡政裕與團隊設計推出150多道誘人新菜色，饕家必嚐帶皮羊腩、羊肚、羊肝搭配當歸、枸杞、紅棗及麻油老薑燉煮3小時的「台式溫補羊三寶」，摻入豆腐乳米酒提香，湯頭溫潤甘甜。湖南名菜「香辣剁椒鮮魚」，蒸炊台灣新鮮鱸魚片、抹上燈籠辣椒、綠泡椒與嫩薑等炒香之醬汁，椒香辛鮮誘人，嗜辣首選！還有極鮮「花雕酒香蒸白蛤」、「蒙古風味烤肉」、「唐揚雞清燉烏龍麵」及異國豐味「法式烤豬肋排」等。

「Ziga Zaga」則結合在地海鮮食材與精湛料理巧思，從前菜到甜點全面煥新，精選台灣虎蝦、台南烏魚子、澎湖透抽等極鮮食材入饌，主廚推薦「炭烤透抽墨魚汁風味燉飯」、「燴檸檬香芹美國牛肋骨．紅玉紅茶麵疙瘩」(單點1980元／套餐2780元)，集結日月潭紅玉紅茶、義大利頂規麵粉與馬鈴薯粒手工揉製義式麵疙瘩，紅玉茶香底蘊淡雅，搭配30盎司豪邁美國prime牛肋骨，與數種蔬菜燉煮3小時至肉質軟嫩，再以炭火烤至表層酥脆，撒上檸檬香芹搭佐特製沾醬，品享極致美味。「虎蝦烏魚子黃番茄奶油雞蛋義大利麵」(單點720元／套餐1520元)，清煎台灣虎蝦與黃番茄鮮奶油醬煮至收汁，搭配烹煮精準得宜的義大利Taglierini雞蛋細麵與鮮甜蝦膏、現刨如黃金般台南烏魚子，口口盡是豐足誘人的海味鹹香。

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