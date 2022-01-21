本土疫情從北部蔓延到南部，讓不少民眾很焦慮，而指揮中心昨也宣布除了醫院和長照機構須出示健康證明，今（21日）起去歌廳、酒吧與夜店等12個娛樂場所，都要出示相關證明，而《中時新聞網》也整理出什麼是數位健康證明？要怎麼申請？等常見的5大問題供民眾參考。

一、數位新冠肺炎健康證明是？

受到新冠肺炎疫情影響，現在出入境許多國家都需要提供完整疫苗接種證明，而歐盟執委會去年12月宣布台灣加入歐盟數位新冠證明系統，因此現在也開放有需要的台灣人可自行申請下載數位健康證明。

二、去哪裡必須要出示此證明？

今起去歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場與三溫暖等娛樂場所，應出示完整接種疫苗或新冠肺炎健康證明；另外醫院與住宿式長照機構也有要求須出示相關證明。

數位健康證明今上路，12場所沒打2劑恐進不去。（圖／指揮中心提供）

三、要怎麼申請數位健康證明？

至衛福部網站選擇申請「數位新冠病毒健康證明」，首先選擇身分類別，接著選擇驗證自己身分的方式，再來就是點選想要申請數位證明的項目，有「疫苗接種數位證明」與「檢測結果數位證明」兩種可選，最後申請成功可列印或下載。

數位健康證明申請簡易版說明。（圖／指揮中心提供）

四、有啥方式可取代數位證明？

民眾可出示「紙本疫苗接種卡（小黃卡）」或開啟「健保快易通App」替代；此外，除了完整接種疫苗外，檢驗陰性或康復證明也可作健康證明。

沒有申請數位證明，也可用實體小黃卡替代。（圖／指揮中心提供）

五、未來吃飯、看電影也納入？

個別餐廳若有此要求，他們並不反對，但若要以公權力來用就不太贊成；電影院亦是如此，因目前僅強制要求八大工作人員、客人與醫院和長照機構相關人員須打疫苗。