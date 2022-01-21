【LIVE直播】多條感染源不明！傳播鏈擴大 指揮中心記者會說明

本土疫情延燒，面對外界傳出防疫警戒應升級三級的聲浪，民進黨19日召開中常會時公布民調，稱有56%民眾不贊成升至三級警戒、有57%的人認為應該要與病毒共存。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(20日)回應，在沒有計畫的前提下就說任意與病毒共存，會變成不負責。此消息曝光後，引發不少網友討論，有人就說「不是什麼都用民調的好嗎？選舉贏上癮了嗎？」「這是可以用民調決定的嗎 ？民進黨是選舉選過頭了嗎」。

有媒體昨在疫情記者會中詢問「民進黨有做一個民調，有過半民眾傾向不升三級、與病毒共存，似乎反應百姓心聲，會不會參考這樣的政策？」陳時中回應，當然有關民調都可做參考，不過政府的前提是在控制疫情之下，如果疫情進一步變化需要與病毒共存，也要有縝密計畫，不是只有一句話，是要非常精密計算跟計劃。

此外，針對感染科權威醫師黃立民更建議與病毒共存的鬆綁策略，年前不宜啟動，因為回台灣過年的人很多，很可能短時間內就癱瘓現有醫療量能。陳時中回應說，在沒有計畫的前提下，就說任意與病毒共存，變成不負責，引發醫療極大負擔，任何一個政策都要縝密規劃跟計算，才能衡量得失，才能選擇一條正確的路。

民進黨民調結果與陳時中的回應曝光後，大批網友在相關報導底下討論，部分單則更有近400則留言，且如雅虎該新聞下方多數網友都質疑「防疫無能就甩給民調」、「是真民調？真的令人很懷疑」、「開始帶風向了，誰跟你一樣想與病毒共存」、「這份民調，是不是綠網軍的意見」、「少騙人，那來的民調？」、「數據都你們在講，防疫都靠運氣，最不負責任是你們」。