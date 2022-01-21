檢調偵辦三軍總醫院牙科醫師在外兼職、詐領健保補助、疑似浮報看診費等案，續有發展。檢調懷疑，三總口腔贋復科主治醫師徐允中在「梵谷美學牙醫診所」、「飛悅北大診所」兼差，由診所醫師配合請領健保，台北地檢署20日指揮調查局桃園市調查處發動第4波偵查行動，兵分3路搜索2家牙醫診所及相關牙醫。

檢方訊後諭知飛悅北大牙醫診所牙醫蕭煜倫100萬元交保，李崇先80萬交保、吳長潔50萬元交保、吳怡蓁10萬元交保，梵谷美學診所院長黃國光100萬元交保、員工李旻旭10萬元交保。另郭姓、紀姓牙材商各以20萬元交保。

本案緣於三軍總醫院家庭牙科暨口腔診斷科主治醫師李宗益，遭檢舉在外私自兼差、經營私人診所，還冒用他人名義詐領健保補助100萬多元，涉嫌偽造文書、詐欺。檢調9月約談李到案，訊後聲押獲准，檢調依據蒐集事證，懷疑三總有多名牙醫師涉嫌勾結牙材商詐領醫療費用。

檢調去年9月7日兵分4路搜索，約談李宗益等6人到案，檢察官聲押禁見李獲准，另諭令李妻張女以100萬元、診所林姓牙醫100萬元、診所白姓護士10萬元交保。

去年11月23日檢調執行第2波偵查行動，共搜索5處、約談5人到案。檢調去年12月7日再執行第三波偵查行動，共搜索12處、約談8人到案，約談的8人中包括三總牙口腔顎面外科主任陳元武、牙醫師莊傳宗、孔令瑜等7名醫師。

北檢20日再第四度指揮調查局桃園市調查處搜索2家牙醫診所，分別是位於桃園的梵谷美學牙醫診所、飛悅北大診所等2家，徐允中則曾在梵谷美學牙醫兼差。

針對三總牙醫師疑不當營外兼差及涉詐健保案，三總院方曾表示，該院秉持「依法行政、毋枉毋縱」立場，全力配合司法調查，目前全案均已進入司法程序，有關涉案醫師若有涉法事實，將依相關規範秉公處理，檢討議處。