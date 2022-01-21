聯邦銀行疑因確診客戶臨櫃開戶時脫口罩驗證身分，導致桃園健行分行超過10名行員染疫。金管會對此表示，銀行公會經與業者開會研商後，研判實務上不脫口罩難以進行身分驗證作業，對此已研擬採6原則強化防疫措施因應。

針對外界憂心銀行臨櫃開戶的脫口罩驗證身分程序恐成防疫漏洞，金管會對此請銀行公會研議是否有替代方案。不過，銀行局副局長童政彰表示，由於臨櫃辦理開戶等業務，必須確實做好身分確認程序，實務上很難不脫口罩留存完整影像檔。

對此，銀行公會研擬採取6原則強化櫃台防疫措施，於14日函報金管會、18日正式發函各銀行。包括鼓勵客戶使用線上服務、提供行員充足防疫物資、減少非必要外收服務，並依分行所在區域風險提供不同程度的防護措施，如機場鈔券先消毒後再驗鈔。

針對臨櫃開戶辦理認識你的客戶（KYC）部分，銀行公會建議應設置隔板、做好堡壘式防護，使環境空間有效隔離，客戶亦應全程戴口罩，為開戶而脫口罩留存影像檔時勿交談，並在客戶離開時全面消毒。

分行環境部分，包括持續落實進入營業場所應戴口罩、量體溫、實聯制等防疫作為，提供客戶酒精清消、體溫監測，櫃台放置隔板、加強清消，針對取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等全面加強消毒，以及維持安全社交距離等。