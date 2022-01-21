富采投控(3714)旗下LED整合方案供應商-隆達電子為擴大ToF 3D感測應用場域，2020年已搶先通過車規AEC-Q102高標準認證並量產，2021年並成為歐美車廠VCSEL供應鏈。

隆達電子產品事業群副總經理李存忠表示，PV88Q VCSEL產品通過車規認證、已量產並成功交貨至歐美車廠，象徵隆達在高階雷射封裝的產品設計與製程技術已邁入新的里程碑，也為車內智慧駕駛監控系統提供了高效且可靠的感測元件。

隆達高效率的PV88Q VCSEL系列產品，環境耐受度極高(-40°C~125°C) ，無需主動冷卻即可運行，符合嚴格的車用環境標準。特殊光學設計可提供45°至120°的多種發光角度(FoV)，滿足客戶不同產品設計需求，特別適用於車內駕駛監控系統(DMS)、進階駕駛輔助系統(ADAS)及車內中控的3D手勢辨識應用，可幫助駕駛提高行車安全。

隆達電子將與國際知名VCSEL晶片大廠加速開發高功率VCSEL產品，未來隆達的高階鐳射感測產品，在新世代能源車的供應鏈，將扮演更為重要的角色。