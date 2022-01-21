空軍陳奕飛官在訓練中殉職，南投縣長林明溱不捨優秀的南投子弟陳奕為國犧牲，昨和藍委許淑華到名間鄉慰問陳奕親屬，關心後事處理情形，陳父沒有要求什麼，只拜託縣府能關心協助陳奕論及婚嫁的女友，能早日走出傷痛。對此，許淑華表示，她和縣長一定會持續關心陳爸爸的這位「無緣媳婦」。

1月11日失事墜海，不幸殉職的飛官陳奕上尉，定29日舉辦公祭。林明溱與許淑華等縣府官員昨前往名間鄉東湖村陳奕老家探望，並致贈慰問金。林明溱看到客廳茶几上的陳奕照片，感嘆陳的英年早逝。陳奕父親說，照片中陳奕身邊的女孩就是他「無緣的媳婦」，本已和兒子論及婚嫁，目前在學校擔任代理教師，當場特別拜託林明溱多關心協助。

而陪同林明溱一同拜訪的許淑華今（21日）在臉書發文表示，看到陳爸爸指著桌上照片說，兒子與愛情長跑十年的女友原本已準備要結婚，陳爸爸沒有要求什麼，只擔心兒子女友過於悲痛，堅強與重感情的模樣讓人動容。

許淑華直言，她與縣長答應會持續關心協助陳爸爸的這位「無緣媳婦」，希望家中早日走出傷痛。許多網友也在其po文底下留言表示，「但願憾事不再發生，陳家人能早日走出傷痛」、「願陳奕飛官安息」。