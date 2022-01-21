銀行、證券期貨及保險等金融三業2021年獲利結果放榜，受惠全球資本市場熱絡帶動保險及證券期貨業飽賺，使金融三業去年稅前獲利達9365.97億元，較2020年6752.64億元躍增達2613.33億元或38.7％、改寫歷史新高，僅差一步便有望賺破兆元關卡。

保險業2021年稅前獲利達4111億元，年增達1880億元或84.3％，獲利及成長表現雙雙稱冠。其中，壽險業3885億元，年增達1824億元或88.5％，主因資本市場熱絡，帶動投資淨收益1.27兆元、年增達2110億元，產險業226億元，亦年增56億元或32.9％。

證券期貨業2021年稅前獲利1398.87億元，年增達585.43億元或71.97％，成長表現居次。其中，證券商創1195.37億元新高，年增達542.58億元或83.04％、首破千億關卡，投信業158.13億元，年增達43.82億元或43.82％，僅期貨商44.77億元，年減5.33億元或10.64％。

證期局副局長郭佳君指出，台股加權指數去年大漲3486.31點、成交量年增54.38兆元，帶動券商經紀及自營業務收入增加，投信業則受惠資產管理規模增加，帶動獲利同步成長。至於期貨商獲利下滑，主因銀行存款利率調降，使業外期貨交易保證金利息收入減少。

銀行業2021年稅前獲利3856.1億元，年增147.9億元或4％，為僅次於2019年的4071億元的歷史次高。其中，國銀3369.8億元、年增7.8％，票金134.1億元、年增9％，郵局153.2億元、年增6.5％，陸銀61.8億元、年增達22％，信合社27.5億元、年增7.8％。

銀行局副局長童政彰表示，受惠紓困振興及產業資金需求旺盛，帶動國銀去年放款成長，配合利差擴大，使利息淨收益年增395億元，手續費收入亦同步成長，為帶動去年銀行業獲利成長的主要動能。

至於去年外銀在台分行稅前獲利109.8億元、年減達54％，為唯一衰退、且下滑幅度明顯，童政彰則指出，主要由於新台幣強升導致匯兌淨收益縮水，且部分外銀因去年初遭處分、使部分業務推動受限，亦影響整體獲利動能。