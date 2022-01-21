副總統賴清德（見圖）將出訪宏都拉斯。（資料照/趙雙傑攝）

賴清德副總統將出訪宏都拉斯，總統府昨(20日)公布過境安排，1月25日去程將在美國洛杉磯停留一晚，1月27日轉赴宏都拉斯訪問，返程則訂於1月29日經美國舊金山停留一晚。而外媒最新報導指出，AIT「美國在台協會」主席莫健(James Moriarty)將在加利福尼亞州「迎接」賴清德。對於此消息，總統府今(21日)表示，昨天已經有說明。

根據《路透社》報導，美國國務院發言人在一封電子郵件中說，AIT「美國在台協會」主席莫健將在加利福尼亞州「迎接」賴清德。

針對此消息，總統府方面回應，賴清德副總統出訪相關行程與內容，昨天已說明。而依總統府發言人張惇涵20日表示，賴清德此次率團前往宏都拉斯出席新任總統卡蕬楚的就職典禮，往、返程的過境安排已經確定。特使團將於台灣時間1月25日啟程，去程過境洛杉磯，回程經美國舊金山，都將停留一晚。

張惇涵昨天也表示，我駐美代表處及相關駐處在特使團過境美國期間，將安排賴清德與美國政要進行通話或視訊會議，也會和洛杉磯及舊金山的僑界領袖進行視訊互動。但考量全球疫情仍十分嚴峻，在過境洛杉磯及舊金山期間，所有活動將以線上方式進行。