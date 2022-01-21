今天世界棒壘球總會(WBSC)公布棒球最新世界排名，台灣男子棒球隊取得重大突破，超越南韓衝到世界第2，目前只輸給日本，追平歷史最佳名次，在2022年一開始我們做到了，台灣於去年10月的U23世界盃拿下第6名，讓積分來到3321分，超越南韓的3137分。

台灣目前正式爬上世界第2位置，在2021年6月之後再次重返第2，其實並沒有間隔太久，而世界棒壘球總會計算積分的範圍很廣，從U12世界盃到成棒級比賽都在內，4年計算一次，雖然台灣未參加去年夏天的東京奧運，但仍靠U23的表現讓排名上升。

當然在長達4年的時間裡，可不能光靠U23就能達到世界第2的水準，這期間台灣在2019年世界12強棒球賽奪下第5，狂攬807分，同年亞錦賽再獲冠軍拿到120分，接著繼續靠U18棒球隊豪奪世界盃冠軍取得575分，U12世界盃則持續奪冠拿下345分。

整個2019年我們就狂奪1847分，成績非常亮眼，藉此讓排名穩穩掛在前段班，而今年我們還將迎來多項國際賽事，U12世界盃棒球賽預計在7月29到8月7日舉行，U12世界盃混合壘球賽在8月10日至8月14日，U23世界盃時間會在10月14至23日，有望繼續取得好成績。

此外在這份世界排名全新榜單也有其他亮點，強權墨西哥以2722分超越美國來到世界第4，同樣創下歷史最佳名次，美國則被擠到第5，而委內瑞拉和哥倫比亞都一口氣前進4名，前者在U23世界盃拿下冠軍，後者拿下第3，都是讓排名大幅提升的一大關鍵。