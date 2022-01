謝和弦前妻Keanna與葉璦菱兒子、歌手ØZI連日來的風波鬧得沸沸揚揚,近日更爆出案外案,ØZI與前女友的性愛片流出,前天深夜ØZI正式到警局報案。今(21日)凌晨ØZI在這一連串事件後首度打破沉默,寫下:「我就是壞,有一點花,That’s how I am」,而Keanna也從原本喊話要ØZI出面的態度,稍早表示承認因自己失誤傷了身邊的人,希望大家可以停止抹黑「那位我想保護的人」。

Keanna先前無預警發文暗示與ØZI過從甚密,卻被對方冷處理,她原本自稱是發文給小孩,後來又認了和ØZI過從甚密,並表示對方可能是被經紀人封口,自己不是「暈船」,還引來前夫謝和弦加入戰局。而ØZI因性愛片外流,前天終於親自上警局報案,透露父母也很擔心,他自己也憂心前女友的情況,不清楚影片流出源頭。

ØZI今打破沉默發文。(圖/翻攝自ozifp IG)

今ØZI打破沉默,曬出影片用歌詞寫下:「久等了。我想用我最熟悉的方式來表達感覺…這首,叫『侵略性的浪漫』。我就是壞,有一點花,That’s how I am,這不是一天兩天。說話很曖昧,常常被誤會,就是個天生的playboy。想要妳當我 LAVA for the night,陪我度過一些寂寞的夜晚,Is it too much to ask?也許就是因為這樣,找不到真愛,That’s probably why,一切就像惡性循環,Can’t find a good one,好好談一場戀愛。」

ØZI又坦言:「也許這讓我墮落,又也許這使我犯錯,但也沒什麼好說。因為我知道 I’m just bad,You love it,這種侵略性的浪漫,You want it,妳知道 I’m just bad,You love it,這種侵略性的浪漫,You want it?不太會處理感情,不太走心,卻太容易卸心防讓人靠近,I don’t really catch feelings,這是個安全感的問題。」

Keanna正式發文致歉。(圖/翻攝自keanna_taiyh IG)

而Keanna稍早也發文回應之後自己會在用完整的聲明稿跟直播解釋整件事,關於對她自己的批評她全盤接受,但因她個人失誤所引發的抹黑和攻擊她身邊好友及想保護的人,「可以暫時停止好嗎」,「對不起我失控誤判沒有處理好,也謝謝願意相信我的人。」

