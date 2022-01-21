謝和弦前妻Keanna與葉璦菱兒子、歌手ØZI連日來的風波鬧得沸沸揚揚，近日更爆出案外案，ØZI與前女友的性愛片流出，前天深夜ØZI正式到警局報案。今(21日)凌晨ØZI在這一連串事件後首度打破沉默，寫下：「我就是壞，有一點花，That’s how I am」，而Keanna也從原本喊話要ØZI出面的態度，稍早表示承認因自己失誤傷了身邊的人，希望大家可以停止抹黑「那位我想保護的人」。

Keanna先前無預警發文暗示與ØZI過從甚密，卻被對方冷處理，她原本自稱是發文給小孩，後來又認了和ØZI過從甚密，並表示對方可能是被經紀人封口，自己不是「暈船」，還引來前夫謝和弦加入戰局。而ØZI因性愛片外流，前天終於親自上警局報案，透露父母也很擔心，他自己也憂心前女友的情況，不清楚影片流出源頭。

ØZI今打破沉默發文。（圖／翻攝自ozifp IG）

今ØZI打破沉默，曬出影片用歌詞寫下：「久等了。我想用我最熟悉的方式來表達感覺…這首，叫『侵略性的浪漫』。我就是壞，有一點花，That’s how I am，這不是一天兩天。說話很曖昧，常常被誤會，就是個天生的playboy。想要妳當我 LAVA for the night，陪我度過一些寂寞的夜晚，Is it too much to ask?也許就是因為這樣，找不到真愛，That’s probably why，一切就像惡性循環，Can’t find a good one，好好談一場戀愛。」

ØZI又坦言：「也許這讓我墮落，又也許這使我犯錯，但也沒什麼好說。因為我知道 I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫，You want it，妳知道 I’m just bad，You love it，這種侵略性的浪漫，You want it?不太會處理感情，不太走心，卻太容易卸心防讓人靠近，I don’t really catch feelings，這是個安全感的問題。」

Keanna正式發文致歉。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

而Keanna稍早也發文回應之後自己會在用完整的聲明稿跟直播解釋整件事，關於對她自己的批評她全盤接受，但因她個人失誤所引發的抹黑和攻擊她身邊好友及想保護的人，「可以暫時停止好嗎」，「對不起我失控誤判沒有處理好，也謝謝願意相信我的人。」

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