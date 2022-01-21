如今多鼓勵領養代替購買，但仍有不少人會到寵物店買幼貓與幼犬，對此，一名網友好奇詢問，寵物店的貓狗若一直都沒賣出去，長大以後會有什麼下場？引起網友熱烈討論，不少人驚呼不要問你會怕！認為下場應該不太好，但有寵物店員工透露最有可能的3個結果，不是結紮送養、自己留著養就是送給同行繁殖。

一名網友日前在PTT上發文表示，每次經過寵物店的時候，透過櫥窗看到可愛的小貓小狗，總是讓他覺得很療癒，但也忍不住想到，一般來說貓狗幼年時期最好賣，但如果長期都沒有賣出去，最終長大的貓狗，寵物店都是怎麼處理呢？

不少網友看完大呼「不要問，你會怕！」認為那些長期賣不出去的貓狗，下場應該不是太好，可能最後會回到繁殖場開啟生產之路。「回去繁殖場」、「當然是回繁殖場繼續生」、「不要好奇不要問」、「不必要多問」。

一名自稱是寵物店員工的網友則說，沒有賣不掉的貓，只有賣不出去的價格！通常發現貓狗長期賣不出去都會直接「降價賣」；但若還是繼續滯銷，等貓狗3歲以後，基本上就只有三種下場，分別是「結紮送養」、「自己留著」與「給同行當種公種母」。

該網友透露，他工作的寵物店老闆娘擁有自己的貓舍，滯銷賣不出去的貓咪，如果個性很好、很黏人，通常老闆娘都會結紮供起來養，所以開業多年，不知不覺竟然養了40多隻貓，每天只要負責吃睡和玩耍。