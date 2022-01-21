民眾黨基隆市仁愛區議員候選人李依芩。（圖／取自民眾黨臉書粉絲專頁）

民眾黨基隆市仁愛區議員候選人李依芩。（圖／取自李依芩臉書）

民眾黨18日公布議員候選人名單，其中基隆市仁愛區議員候選人李依芩，遭質疑學經歷都不夠出色，特別是她「麥當勞服務員」的經歷，更引發大批網友灌爆臉書狠酸，不少網友甚至在她的年齡與外貌上大作文章，口出惡言極盡辱罵。此事讓國民黨台北市議員徐巧芯看不下去，親自留言力挺「麥當勞打工有什麼好笑的，我家以前也開早餐店」，強調靠自己雙手打拚來的成就都是光榮的。

民眾黨18日晚間8點在臉書公部今年議員候選人名單，標榜具有碩士以上學歷者超過11人，45歲以下者有30人，可謂「高學歷族群」和「年輕世代」挺身而出，展現衝破舊政治文化的窠臼與理性、務實、科學的改造社會精神。

名單中除了「學姊」黃瀞瑩、台北市政府前觀傳局長陳思宇、民眾黨發言人楊寶楨、台北市政府前副發言人林珍羽、民眾黨前公關長吳怡萱幾位「高學歷美女兵團」備受討論，基隆市仁愛區議員候選人李依芩的留言數竟比「學姊」還高，超過110則留言湧入李的介紹頁面，且大多數都是批評與謾罵。

根據民眾黨資料顯示，李依芩今年24歲，學歷為國立台北商業大學專科，現職為德侑科技股份有限公司總經理秘書，過去資歷則包括均晨文理補習班助理導師、貿一報關行會計助理／進出口打單、麥當勞服務員。網友紛紛留言：「居然連麥當勞經歷都寫出來，太猛了」、「麥當勞店員也能選議員？」「這種經歷選啥議員！民眾黨的新政治猛的」、「找一個打工仔出來選，早知道我就加入貴黨參加初選了」、「派這種經歷的出來, 是沒人選了嘛」、「這經歷不如換成各種志工服務會更好」、「這種履歷也能被提名參選，不要說一般企業錄用與否，連基層政府機關、政治學術、社福服務都不見得要用」。

臉書網友留言。（圖／翻攝自民眾黨臉書）

李依芩20日晚間在臉書發文表示，名單公布後她慘遭各方歧視與羞辱，她全盤接受外界批評她的學經歷，但無法忍受歧視及羞辱的偏激言論，尤其有人對她可以從「麥當勞打工仔」轉職到「科技公司總經理秘書」有太多遐想，她認為這是台灣的民主及性別平等意識正在逐漸退步的現象。徐巧芯也親自留言：「麥當勞打工有什麼好笑的，我家以前也開早餐店，除了在家最早餐以外，打工做過電話接線生、補習班行銷人員、家教……靠自己雙手打拚來的成就都是光榮的！沒打過工的人少了那些人生經驗才可惜呢。」