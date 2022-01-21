香港女團Twins「阿Sa」蔡卓妍與「阿嬌」鍾欣潼和容祖兒合體，主持綜藝節目《因為是朋友呀》，在最新一集的節目中聊到萬一不幸發生意外，最不放心誰？面對這問題，讓39歲的阿Sa坦言準備好平安紙(遺囑)及選好遺照了。

阿Sa透露：「我通常一想事情都會想最好還有最壞，這是母親教我的。我已經把我的平安紙(遺囑)寫好，我的遺照也選好了，我每5年會換1次，我都選開心照片，我就是怕大家會選那種很悲慘、很黑白照片，所以我選了彩色，然後笑的，我只是想好而已，不想讓留在世上的人傷心。」她還準備錄一段影片留給父母和朋友，讓他們不要那麼傷心。

阿Sa坦言準備好平安紙(遺囑)及選好遺照了。（圖/因為是朋友呀）

阿Sa（蔡卓妍）出道21年演藝經歷豐富被稱爲「香港小天后」，也因她有著高人氣累積了不少財富，據港媒綜合報導，她在香港最少擁有5棟房產，每月光租金收益就有逾20萬港幣(約70萬新台幣)，加上她以父母名義持有的物業，身價已經過億，蔡卓妍的身價接受港媒採訪時曾說「全靠母親」。蔡卓妍坦言薪水都是間接存到媽媽的戶頭外面，但她對理財相當有研討，靠節省才累積出不少財富。

阿嬌讓好友擔心她一直困在裡面走不出來。（圖/因為是朋友呀）

此外，在《因為是朋友呀》節目阿嬌被問到同樣問題，她回答當下報警，容祖兒疑問「沒有一個人讓你最掛心?」阿嬌面有難色的說「對」，也讓好友擔心她一直困在裡面走不出來，也引起粉絲留言「抱抱嬌嬌」、「看完了這一期的節目，有點難受，有點想哭，有點心疼。」