氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天轉東南風，氣溫漸回升，水氣多、易有霧。今日大氣不穩定，海面上有對流雲發展，移入陸地，中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區也有降雨機率；明日降雨減緩，局部地區有短暫空檔，但各地仍有降雨的機率，氣溫回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，23日「鋒面」通過，各地轉為有局部雨，並有較大雨勢；24、25日「東北季風」影響，24日北部及東半部有局部短暫雨，25日大台北東側及東半部有局部短暫雨；這波「鋒面」及「東北季風」冷空氣很弱、北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；26日、27日西半部晴朗、東半部有局部短暫雨，氣溫漸升。

吳德榮提及，至於歐洲模式28日至小年夜的模擬圖顯示，28日「南海低壓」所輸送的水氣抵達台灣，29日「鋒面」挾南海水氣同時影響並快速通過，小年夜冷空氣南下，漸轉乾。但因牽涉「南海低壓」所輸送的水氣，且又是第8至10天的模擬，故無論降雨狀況，或者鋒後冷空氣的強度，模擬都有很大的「不確定性」；且各國模式模擬差異大，故不宜遽下定論，需持續觀察模式的調整。