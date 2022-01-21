聯盟官方在21日公布今年全明星賽票選第3階段結果，最近表現宛如重返巔峰的湖人「小皇帝」詹姆斯，拿到682萬7449票正式超越勇士後衛柯瑞的601萬9418票，暫居票數最多的人氣王，東區仍以目前左膝受傷缺陣的籃網前鋒杜蘭特549萬6513票最多。

將於2月21日在克里夫蘭舉行的NBA全明星賽，目前前3階段球迷票選結果都已公布，就等28日聯盟即將公布先發名單，至於替補名單則在2月3日，目前比較有趣的是，杜蘭特左膝傷勢預計就在全明星周末舉辦同時恢復，他能否趕上仍待觀察。

目前兩個分區前後場位置的前3名領先者，西區前場暫由詹姆斯取得全聯盟最多票數，接著是金塊約基奇413萬2522票，以及勇士威金斯264萬4571票；西區後場則由柯瑞繼續領先，其次是灰熊莫蘭特的262萬3359票，以及獨行俠東契奇192萬3187票。

至於東區前場仍由無法確定能否出賽的杜蘭特領先，其次是公鹿阿提托康波的512萬4925票，然後是七六人恩比德330萬5229票；東區後場領先者是公牛迪羅薩412萬1034票，暫居第2的是老鷹崔楊214萬7111票，第3是公牛拉文198萬8452票。