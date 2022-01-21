別懷疑自己的眼睛，你真的沒有看錯！大陸上海地鐵車廂內日前出現一幕人體懸空奇景，引起廣大陸民議論紛紛。原來是一名網友日前搭上海地鐵時，突然見到一位女子以「盤腿姿態」，懸浮在車廂半空，還隨著車輛在空中晃動，網友驚嚇之餘用手機拍下這幕，才發現懸空的女子，竟然是用自己頭髮綁在把手上吊在空中，而且還淡定的不理旁人自己在空中滑手機，讓車廂內的乘客目瞪口呆

大陸上海地鐵出現「神燈女」凌空盤腿，竟將頭髮懸在把手盪鞦韆。(翻攝瀟湘晨報)

根據中國《瀟湘晨報》報導，從該名網友拍下的視頻影片可以看到，當時車廂其實非常空，還有不少座位，但該位打扮貌似OL的女子，卻不坐在座位上，反而將自己長髮纏繞在車廂把手後，整個人凌空盤腿懸空在車廂內，還會隨著車輛晃動而在空中擺動。

《瀟湘晨報》報導，這段視頻拍攝於上海地鐵，網友們看完紛紛留言表示誇張，「這不疼嗎？」、「不怕禿嗎？」、「好厲害呀，是盪鞦韆的感覺」、「羨慕這髮量髮質」、「竟然還盤腿，核心肌群真牛逼」。

更有網友留言，「關於我坐地鐵遇到阿拉丁神燈這件事」、「我摸了一把頭髮陷入沉思」、「我頭皮的毛孔都在發抖」、「很危險，萬一扯下頭皮怎麼辦」、「看著頭皮都疼」、「我的頭髮不允許我這樣」、「為什麼周圍的人能這麼淡定」。