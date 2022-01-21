根據媒體公布的一份最新民調顯示，2022年台北市長選舉，立委蔣萬安若對上衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊，蔣萬安將以40%的支持度領先陳時中、黃珊珊，不過，有港媒看出其中危機，直言泛藍在台北市長選戰面臨分裂危機，國民黨主席朱立倫能否忍辱負重，爭取與台北市長柯文哲的協調空間，將是下一步重要關鍵。

《TVBS》20日公布台北市長選舉最新民調，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。

對於這份民調結果，港媒《中評社》今（21日）指出，蔣萬安若要勝選，關鍵就黃珊珊若參選到底，恐使泛藍陣營的選票面臨分裂，儘管台北藍大於綠，且蔣萬安拿到40%的支持度，但這只等於2018丁守中的得票率，更別說民進黨在台北的不可能只有29%的選票，倘若綠營在選戰中又狠抓抗中保台議題，藉以衝高選票，蔣萬安恐有危機存在。

該評論認為，蔣萬安能否拿下台北市長，牽動國民黨的未來，朱立倫在面臨泛藍分裂情勢下，能否忍辱負重，與柯文哲爭取協調空間，將是下一步選戰的重要關鍵。