英特爾首度在台舉辦的「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽並宣布得獎作品。此次實作組的20組入選團隊來自AI新創、軟體／系統開發服務商、專家工作室及研究單位等，不論是在AI技術、實務經驗或提案創意上皆有獨到之處，最後脫穎而出、奪下首獎30萬元的「柏瑞醫」團隊，其「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」即首次運用第11代Intel Core處理器和Windows作業系統建置ONNX Runtime for OpenVINO，應用AI輔助分析，於6秒鐘內產出骨鬆風險報告。

實作組冠軍「柏瑞醫」使用一般X光機及依照WHO骨質疏鬆檢查醫學指引的髖部醫學影像，即可進行標注與訓練。並運用專利少資料高精度AI迭代訓練演算法訓練，訓練效率可提升16倍，更完成執行ONNX Runtime for OpenVINO在Windows 10上加速，實測結果效率可達3倍，Segmentation的平均可信度更高於97％。進一步與DXA儀器檢測髖部的骨鬆風險分析與T-score（與健康年輕人骨質密度比較的數值）分析檢測報告比對，AI模型的AUC達96.4％，敏感度97.2％，特異度95.6％，陽性預測值95.7％，陰性預測值97.1％。

實作組亞軍「7STARLAKE」以Pytorch建立自有、符合需求的的三層模型（車輛偵測、車輛上車牌位置辨識、車牌辨識），並以OpenVINO完成Pytorch to ONNX與ONNX to IR部署，於Core i7-1185GRE處理器的推論效能可達21.13FPS，完成AI電腦視覺即時偵測路況、分析交通圖資（例如偵測違停、闖紅燈等）的目標。

實作組季軍「MARK II」團隊由光電廠工程師所組成，從資料收集（影像IoT）、AI技術應用（演算法）與快速部署（平台），並以使用者的角度進行開發，將機台不停機自動巡檢系統，部署於具備Core i5-1145G7E處理器的邊緣裝置，透過OpenVINO提升效能，建立一對多監控裝置，有效降低硬體投資金額，降低智慧轉型門檻。

概念組方面，入選的60組團隊雖是AI新手，但許多團隊運用Intel DevCloud雲端平台搭配預訓練模型，快速地實現創意應用。獲得首獎8萬元的「你是我的眼」團隊，即針對視障朋友開發了一套「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」，利用語音溝通協助視障者建立更加完善、豐富的心理地圖，幫助視障者了解周遭環境的資訊。這場競賽頒出近百萬的總獎項金額，除了2組冠軍的首獎外，實作組還選出亞軍及季軍各1隊，以及佳作2隊、人氣票選獎3隊；概念組也選出亞軍及季軍各1隊，以及佳作5隊、人氣票選獎3隊，共計19組得獎團隊，每組參賽團隊及作品都展現創意與實力。

，透過OpenVINO加速物件辨識模型推論，以便在硬體效能受限的自走車，取得可行的效能。相較於先前未使用OpenVINO，以CPU運算之效能成長百倍以上（3.11FPS）；使用小巧高效能的Intel Movidius Myriad，則可達700倍以上，以21.79FPS速度達成可應用之辨識速度。

概念組亞軍「駿馬AI醫療」採用聯邦式學習（Federated Learning）達成基因組關聯分析（Genome-Wide Association Studies、GWAS），透過OpenVINO的異質性分散式協同推理特色，分別於CPU完成UI語音識別模型、於2個Intel Neural Compute Stick 2分別完成心電圖ECG模型訓練和血鐵沉積Hemo模型訓練，並與耐能KL520訓練之GWAS降維分類模型相互配合，於單一電腦完成協同推理。

概念組季軍「台科電資聯合」結合台灣科技大學電子所、資工所實驗室的雙影像融合技術、未知物辨識技術，並以OpenVINO和Intel Neural Compute Stick 2加速全天候未知路障警示系統，即便在視線模糊的夜晚也能達成高準確度與高辨識率，甚至是辨識未知物體，推論速度亦達70FPS，滿足未來L5自駕車基本配備所需。

本次競賽邀集台灣廣大的產官學AI生態系夥伴共同支持，包括AI開發套件贊助廠商（按企業英文名稱字母排列）研揚科技、凌華科技、研華科技、建碁、東擎科技、友通資訊、博來科技、新漢智能，以及合作夥伴包括（按機構類型排列）聯強國際、大聯大控股、文曄科技、財團法人資訊工業策進會、人工智慧科技基金會、台灣人工智慧協會、台灣雲端物聯網產業協會、Mighty Net邁特創新基地、南科AI_ROBOT自造基地、TCN創客基地、CUPOY AI人工智慧學習社群、勁園國際、亞堤教育以及台灣大專院校等，為參賽團隊提供從AI應用、硬體技術、產業實務、商業策略等不同角度的諮詢資源，協助他們縮短從創意到市場的距離。

這場備受矚目的「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽圓滿落幕，然而對各團隊來說，其AI創意的實現與落地才剛開始，而他們在參賽過程中除了獲得英特爾安排的顧問諮詢外，更與上述AI生態系夥伴建立了緊密的合作關係，期待各方攜手，持續支持台灣的AI人才，也為個人、群體、社會擘畫更美好的未來生活。