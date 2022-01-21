系微擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供系統管理軟體的領導品牌，宣布慶祝擁有開發UEFI韌體創新技術超過20多年里程碑。

系微於運算產業上所提供韌體創新技術解決方案及擁有領導地位之歷史始於該公司與英特爾簽署的第一份Tiano相關協議，該協議已成為現今硬體與作業系統溝通介面上的業界標準。到了2003年，系微憑藉其旗艦產品「InsydeH2O」成為第一家將UEFI BIOS 韌體技術投入生產的公司。

系微身為UEFI聯盟的創始成員，一直致力於產品開發和對教育訓練方面的投入也不遺餘力，從而成為第一家可提供EDK II UEFI BIOS解決方案的獨立BIOS供應商，並為數以千計的韌體工程師進行UEFI韌體技術培訓以及成功出貨數億台個人電腦、伺服器、網路設備以及更多UEFI韌體應用新品。

系微市場營銷與企業發展資深副總經理Stephen Gentile表示，我們非常光榮能慶祝系微在UEFI韌體創新技術開發上創下如此悠久成功的歷史，以及過去20年中的所有重要里程碑。系微領先於業界，決心採用此項技術，為我們未來的發展奠下穩固的基石，直到今日，系微仍持續為客戶提供了現代化、安全和可客製化的韌體技術解決方案。