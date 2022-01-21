一名女網友日前在臉書社團分享台北市內湖區一間鮮魚湯擄獲她的心，更透露該店老闆自北越來台讀書，半工半讀開了一間店，此篇貼文立刻引發熱烈討論，不少人都在關注老闆的超高顏值！而立委高嘉瑜昨(20日)晚也在臉書曬出「朝聖照」，並表示小老闆是越南人，還是大一生！再度引發網友關注。

有女網友16日在臉書社團《【我是東湖人】(社團版)》發文指出，該間魚湯店的滷白菜特別合胃口，並分享該間店的菜單品項眾多，但實際上店家備料不足，實際能點的品項並不多，原因則是老闆還是「小朋友」，甚至是一位自北越遠道來台念書的大學生，並稱一直猶豫該不該PO文，怕生意好了會買不到滷白菜，但更怕生意不好，老闆會把店收了。原PO並附上一張老闆在料理途中回眸一笑的帥照，瞬間引發網友熱烈討論。

高嘉瑜昨晚則在臉書說，最近引起轟動的「東湖鮮魚湯柏原崇」，自己也到現場朝聖了，老闆是越南人，還是大一生，中文不是很好，但對台灣很有熱情；她也說，冷冷的冬天最適合用魚湯暖暖胃！

對此有網友在高嘉瑜臉書貼文指出，「去看帥哥的」、「真的很像」、「有點像柏原崇，我也要去朝聖」、「改天偶也要去朝聖看看」、「你一叫，魚就開始煎熬」、「魚湯對喉嚨很好，喝下去可以唱出天籟之音」、「帥耶～雖然最後一張是福利，不過廚房沒戴口罩，等等魔人又發作」。