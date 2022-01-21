【愛傳媒黃珊珊專欄】平常心，凡事都有最好的安排！

1月21日就是學測的第一天，努力這麼長的日子，終於到可以上場迎戰的時候了，20日下午也開放讓同學們先去看考場，做好心理準備，我要祝福大家在應考時都能穩定心情、超常發揮！

我的小孩也經歷過大考，我了解在家裡有考生的家長們，現在的心情一定也不比孩子輕鬆，今年適逢防疫期間，我也要提醒各位家長和同學，務必遵守防疫規範，全程配戴口罩、入場時需要出示身分證件且量體溫、單一入口進出考場、如有發燒或呼吸道症狀一律移至防疫考場。

這次學測期間開放考生在原試場休息，加裝隔板用午餐，請考生們留意試務人員的指示，盡量減少不必要的移動，另外今年的考試依舊不開放陪考 ，還是請家長多注意考生的需求，成為孩子們最堅實的後盾。

還是要和各位學測戰士們說一句：「加油！你們辛苦了！」大考只是各位豐富多彩的人生中小小的一環，無論考試的結果如何，接下來等著大家的，一定是更自由、繽紛的新鮮人生活，做好準備、勇往直前吧！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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