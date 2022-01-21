台灣疫情升溫，民眾紛紛預約搶打第三劑疫苗，演出八點檔《天之驕女》與《炮仔聲》深受觀眾喜愛的女星林萱瑜，近日在Instagram限時動態分享施打後狀況，直呼「很痛苦」，讓不少粉絲為她感到憂心。

林萱瑜昨(20日)在Instagram限時動態透去施打第三劑疫苗，原本前二劑都是施打AZ疫苗，第三劑則是接種mRNA疫苗的莫德納，施打完疫苗後，她曬出戴著眼鏡病懨懨的自拍照，無奈表示：「第三劑的莫德納，全身痛、頭好昏、眼睛好漲」，更用台語表示：「金剛扣」，還附上流淚的表情符號，接著更表示止痛藥也吃了，還是難受到睡不著，可見副作用大爆發，讓她身體相當不適。

林萱瑜打完第三劑疫苗後出現3大副作用。（kininii IG）

林萱瑜表示吃了止痛藥依舊難受到睡不著。（kininii IG）

林萱瑜去年曾在Instagram分享使用快篩試劑的心得，對於有人詢問既然怕暈針，為何不去塞鼻子就好，她表示：「覺得都很痛苦，為了工作需要進行確認自己沒病這件事，真的是折磨中的折磨，大概就是用了一盆眼淚，還有差點就報警的崩潰尖叫，我還餘悸猶存，好害怕」，更難掩驚恐表示：「「暈起來真的會覺得自己要走了」。

黃美珍施打完疫苗後出現7大副作用。（huang_may_jan IG）

此外，藝人黃美珍日前施打完莫德納第3劑，一開始打完還輕鬆表示：「今天來打莫德納第3劑，打針下去完全沒感覺？？還是我平常針灸已習慣」，更開玩笑表示有「微醺感」，沒想到事隔8小時之後，情況180度大轉變，竟出現7大副作用「感覺要發燒、昏睡、頭痛、想吐、呼吸有一點不順，身體像有電療的感覺，然後手超痛」。

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