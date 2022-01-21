人工智慧（AI）在科技演進過程中扮演至關重要角色，隨著近期「元宇宙」話題引爆及其趨勢發展，AI人才與技術的推進、頂尖軟硬體的配合都將更被高度重視與需要。

英特爾推動AI創新及人才不遺餘力，發揮整合實力，首度在台舉辦的「Intel DevCup x OpenVINO Toolkit」競賽自2021年9月1日起開跑，以「領航AI、創造精彩」為主軸，在4個半月的激烈賽事歷程中，初選從258隊的創意提案選出80隊進入決選創作階段，並於日前完成終極評選並舉行頒獎典禮，最終由「柏瑞醫」團隊的「X1 Imaging 骨質疏鬆人工智慧輔助篩檢系統」作品拿下實作組冠軍，由「你是我的眼」團隊的「提供環境識別與避障導引之智慧導盲車」作品奪得概念組冠軍。

本次由經濟部工業局指導，主辦單位英特爾邀集台灣40家產官學AI生態系夥伴共同支持，首屆競賽即獲得廣大迴響，共有106隊報名適合AI高手的「實作組」、152隊報名適合AI新手的「概念組」；初選後，「實作組」選出20隊、「概念組」選出60隊進入決賽。

參賽團隊運用OpenVINO跨平台AI推論開發工具完成充滿創意或能解決痛點的各項作品，內容涵蓋醫療與照護（22％）、製造業（19％）、智慧交通（14％）、安防與智慧城市（11％）、零售業（8％）及其他領域（26％）。人氣票選亦吸引將近萬人投票，顯示出有興趣之民眾參與程度不亞於參賽者，期盼AI人工智慧能夠在產官學多方的大力推廣之下，能夠更廣泛地增進全球人類福祉。

經濟部工業局局長呂正華表示，近兩年全球遇上疫情，反而讓產業數位化的腳步加速進行，並造成供應鏈走向多元布局及短鏈化，商業決策則更倚賴數據分析，而AI與IoT等科技是數位化的關鍵推手。我們樂見英特爾在台舉辦本次的AI競賽，除了給AI人才一個施展的舞台，也將產官學資源匯聚起來，對AI落地起了催化作用。

英特爾物聯網平台和解決方案全球業務總監李佩霙表示，如英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）所說，隨著全球數位化轉型浪潮，AI、雲端、5G、智慧邊緣四股超級力量已成核心要素，相輔相成推動著數位科技以更快的速度改變世界，因此英特爾積極投入為全球開發者提供多元的工具與解決方案。

李佩霙表示，本次競賽指定的開發工具Intel Distribution of OpenVINO Toolkit即是英特爾通用型的AI推論（Inference）開發和部署的免費工具，可以更快、更準確地將開發結果產品化，開發人員也只需編寫一次演算法，即可跨英特爾運算平台進行開發。我們很高興透過這次競賽遇見這麼多的台灣優秀人才，也看到許多精彩美好的作品，驅動著AI創新，也期盼未來各種多元、有意義的AI應用在台灣落地！