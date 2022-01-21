大陸《環球時報》21日報導，近日，美國海軍3艘航母和2艘大甲板兩棲攻擊艦雲集中國周邊，並先後在南海、菲律賓海進行軍事訓練，耀武揚威，十分罕見。但中國軍事專家張學峰表示，這種狀態不會維持太長時間，短暫集結是美國航母在西太「交接班」導致，他們可能在合練的時候「拍些合影」，然後多數艦艇會「各回各家」，而維持常規兵力在西太。

根據美國海軍協會（USNI）網站資訊，已經有3艘航母和2個兩棲打擊群部署在西太地區。由於其中兩艘兩棲攻擊艦可搭載戰鬥機，甚至是最先進的F-35B「閃電」II戰鬥機，所以被稱為「閃電航母」。

據USNI網站18日報導，「林肯」號航母打擊群已經抵達日本東南方向，該航母打擊群於1月10日離開加州聖地牙哥部署。該航母打擊群搭載了第9艦載機聯隊，其中第314海軍陸戰隊攻擊戰鬥機中隊首次使用艦載型F-35C進行部署。打擊群內還包括「提康得羅加」級飛彈巡洋艦「莫比爾灣」以及第21驅逐艦中隊的4艘「伯克」級飛彈驅逐艦。

「美國」號遠征打擊群位於台灣東南方向，其中艦艇包括「美國」號兩棲攻擊艦、「綠灣」號和「阿什蘭」號兩棲戰艦，該遠征打擊群搭載了海軍陸戰隊第31遠征部隊（MEU）。該遠征打擊群於14日從日本佐世保出發，前往西太平洋部署。「卡爾文森」號航母打擊群位於菲律賓海，該打擊群包括「尚普蘭湖」號飛彈巡洋艦和第1驅逐艦中隊的5艘「伯克」級驅逐艦。「埃塞克斯」兩棲戒備群同樣位於菲律賓海。

此外，美軍第七艦隊的「雷根」號航母目前在日本港口內。如果將「雷根」號航母算上，那麼中國周邊有3艘美國航母和2艘大甲板兩棲攻擊艦。

《環球時報》報導，近日南海演習中，「埃塞克斯」號搭載的仍然是相對老式的AV-8B戰鬥機。而一艘航母通常有4個攻擊戰鬥機中隊，其中包括一個雙座的F／A-18F中隊，每支F／A-18E／F戰鬥機中隊裝備12架飛機，美國上述兩艘航母各只有一個中隊換裝了F-35C戰鬥機。

盡管美國多艘航母、大型兩棲攻擊艦雲集亞太，但中國軍事專家張學峰表示，這種情況不會維持太長時間。部署在日本的「雷根」號航母，通常在年初進行年度維護，在這段時間，很可能由「林肯」號航母打擊群執行在西太平洋的相關任務。等「雷根」號航母完成維護後，美國在西太的航母部署，還可能根據需要進行調整。

張學峰表示，「卡爾文森」號航母打擊群和「埃塞克斯」號兩棲戒備群，也已經在海上漂泊了幾個月，馬上會返回母港進行修整。從某種程度來看，可以說是「林肯」號和「卡爾文森」號在西太平洋進行「交接班」，這種交接班導致美國在西太的航母和大型兩棲戰艦突然增多。美國航母戰鬥群可能會藉這個機會，一起合練一下，再借機拍張合影。但這種演練後不久，部分艦艇就會「各回各家」。