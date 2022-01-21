周四美股主要指數在尾盤急劇拉回，終場以大跌作收，在那斯達克指數跌入修正區，而聯準會可能在3月啟動升息周期的環境裡，投資人對於現在是否為逢低買進的時機陷入掙扎。美國參議院司法委員表決通過推進科技反壟斷法的議案，亦給科技股帶來壓力。

★主要指數

道瓊工業指數跌313.26點或0.89%，收在34715.39點，盤中一度漲逾400點。此為道指自2021年12月以來，首度跌破200日移動均線。

標普500指數收跌50.03點或1.10%，為4482.73點，盤中一度上漲1.53%。該指數為去年10月以來首次跌破4500點。在聯準會即將升息以抑制通膨的預期下，美國公債殖利率快速升高，引爆了科技股與成長股的拋售賣壓，今年以來標普500指數已累計下跌近6%。

那斯達克指數收跌186.24點或1.3%，為14154.02點，回吐盤初高達2.1%的漲幅，終場創下去年6月來新低，並較2021年11月19日創下的歷史收盤高點（16057.44點）下跌近12%。前一日那指較歷史收盤高點低逾10%，確認進入修正區。

費城半導體指數大跌117.4點或3.25%，收在3494.8點。

小型股羅素2000指數收跌近1.9%，報2024.04點。

★消息

美國參議院司法委員會以16票對6票通過推進「美國創新和網路選擇法案」（The American Innovation and Choice Online Act），以避免大型網路公司利用其主導地位阻礙小型競爭對手的發展。

上周（截至1月15日）美國初領失業給付人數較前一周的23.1萬人大幅增加，增至28.6萬人，創下去年10月來新高，並遠超出市場預估的22.5萬人。這個最新的就業數據顯示，Omicron疫情急升可能正在打擊美國的經濟復甦。

與聯準會利率政策最密切相關的兩年期公債殖利率尾盤約報1.04%，10年期指標公債殖利率一度觸及1.87%，尾盤回落5.4個基點，報1.815%。

★分析

牛津經濟研究院首席美國經濟學家Kathy Bostjancic表示，初領失業金人數激增和成屋銷售下滑，使美國10年期公債殖利率有些放緩，這可能顯示聯準會收緊政策的力道可能減輕，肯定會削弱3月升息50個基點的臆測。此外，由於與經濟、通膨和利率前景的不確定性升高，我們將面臨波動更加劇烈的市場。

嘉信理財（Charles Schwab）交易與衍生品部門副總Randy Frederick表示，投資人似乎完全沒有信心，他們雖然進場低接，但也馬上失去動力。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，我認為1月行情可能有些艱難，現在估值很高、利率就要升高，加上前景不明，和幾個月前相比，現在有更多要擔心的事情。

★類股

標普500指數11大類股幾乎全軍覆沒，僅公用事業股勉強收漲0.14%。

成長型的非必需消費品股大跌1.94%，跌幅最大。工業股、材料股、科技股和通訊服務股跌幅都超過1%。

★重磅股

五大科科股全面下挫，蘋果跌1.03%、臉書母公司Meta跌0.95%、谷歌母公司Alphabet跌1.34%、亞馬遜跌2.96%、微軟跌0.57%。

晶片股持續走低，美光跌5.48%、超微跌4.97%、輝達跌3.66%、高通跌3.46%、應用材料跌2.74%、英特爾跌2.95%。

★焦點股

派樂騰（Peloton Interactive）崩跌近24%，收在24.22美元，使成長股受到更大的打擊。CNBC報導，因需求大減，以及為了控制成本，該公司的連網健身產品已暫停生產。派樂騰是2020年「宅在家防疫」生活模式主要的受益者之一。

產險和意外傷害保險公司Travelers Companies上季獲利創新高，股價逆勢收漲3.2%。Travelers上季營收為80億美元、每股盈餘為5.20美元，遠優於分析師預估的營收77.1億美元和每股盈餘3.86美元。

油田服務公司貝克休斯（Baker Hughes）上漲1.6%。受惠於能源價格上漲帶動對油田設備與服務的需求，該公司上季經調整後獲利優於市場預期。

美國航空財報優於預期，但下修財測，股價收跌3.2%。

聯合航空跌3.4%，該公司警告Omicron已導致訂票量減少，恐將拖慢公司從這場大流行病復甦的步伐。

中國央行調降1年期與5年期貸款市場報價利率（LPR），受此激勵，中概股那斯達克金龍中國指數收漲2.19%。

★台股ADR

台股ADR方面，台積電ADR跌2.05%、聯電ADR跌0.71%、中華電信 ADR跌0.49%、日月光ADR持平。