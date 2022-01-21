儘管市場對華爾解激進的升息擔憂減緩，但美參議院投票通過推進反壟斷法案，衝擊美股四大指數盤中全部齊翻黑，科技股首當其衝，費半大跌3.25%，台積電ADR亦跌逾 2%，亞股全面下挫，期貨盤今全數開跌，台指期開跌1.11%、金融期開跌0.66%、電子期開跌1.32%。

美國參議院推進反壟斷法案，美股持續下殺，恐將拖累今日台股指數再度測試月線是否有守。

籌碼面部分，外資現貨賣超55.8億，期貨淨空單增加384口至24875口，十大交易人與特定法人合計賣出1113口。周選支撐與壓力區落在17600至18600之間，P/C Ratio升至1.1。

統一證券認為，聯準會加快升息腳步，國際股市近期震盪劇烈；且今晨美國參議院推進反壟斷法案，美股持續下殺，恐將拖累今日台股指數再度測試月線是否有守。考量美債殖利率走高，風險性資產普遍承壓，目前市場正在進行本益比修正，先前漲多個股紛紛下挫；且目前距離年底封關只剩4個交易日，隨後即將迎來10日休市，將影響市場持股信心，選股優於選市。