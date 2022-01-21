澳洲網球公開賽正激烈開打中，不過這次女子單打部分爆出不少冷門，昨天備受矚目的去年美網冠軍「英國甜心」拉杜卡努(Emma Raducanu)慘遭淘汰，在第二輪賽事中以4：6、6：4、3：6不敵世界排名98的蒙特內哥羅選手柯薇妮琪(Danka Kovinic)，大滿貫11連勝也被終結。

拉杜卡努目前世界排名第18，首輪先面對2017年美網冠軍史蒂芬絲(Sloane Stephens)，以6：0、2：6、6：1擊敗對手，順利挺進第二輪，避免過去多次在世界賽「首輪遊」的悲慘情況，不過昨天仍無法延續氣勢，首盤比賽後段狀態開始不穩，第3局連丟5分，以4：6讓出。

第二盤找回氣勢率先以2：0領先，但又被追到4：4，眼看大勢不妙，好在最後穩住以6：4扳回一城，決勝盤對手在4到6局屢屢上演破發，取得4：2領先，接著延續氣勢拿下5：3聽牌優勢，第9局拉杜卡努雖挽救了1個賽末點，但輪到最後發球局卻1分未得，被連續拿走4分，以3：6敗陣。

拉杜卡努在去年美網拿下冠軍後狀態一直都不穩，在之後的印地安泉網球賽女單首戰就出局，後在WTA巡迴賽外西凡尼亞網球公開賽連贏2場，但第3戰出局，接著於林茲公開賽、今年澳網熱身賽雪梨女網賽都在首輪出局，而在雪梨女網賽前還一度確診，狀態令人堪憂，希望她能盡快找回信心。