台中大安北汕溪虹橋在2019年鑑定為危橋拆除，市議員吳敏濟（右三）爭取爭取5778萬元新建景觀橋。（王文吉攝）

台中大安北汕溪虹橋因鋼構鏽蝕，2019年鑑定為危橋拆除，地方人士爭取新建景觀橋。市議員吳敏濟去年成功爭取重建經費5778萬元，20日邀建設局新工處辦理工程說明會，預計3月動工，年底完工，對大安觀光將有很大助益。

北汕溪虹橋在1998年啟用，連結北岸大安濱海樂園及南岸媽祖文化園區，也是濱海自行車道景點及熱門打卡聖地，更是北汕居民的記憶連結。縣市合併後吳敏濟爭取在大安濱海樂園舉辦沙雕音樂季，每年吸引數十萬遊客造訪。

吳敏濟，2015年音樂季時有數百人站在橋上，卻發現橋體鏽蝕，部分螺帽爆裂，恐危及遊客安全，即向市府反映，市府請專家鑑定後列為危橋封閉禁止通行，2019年正式拆除。

大安區福德社區發展協會總幹事易錦明表示，大安靠海鹽分高，鋼骨結構的虹橋容易鏽蝕，自從封閉後遊客銳減。沙雕音樂季時遊客只能搭乘接駁車往來南北岸，非常不便。感謝吳議員爭取重建，地方已經期盼多年，希望大安區的觀光能恢復往日榮景，甚至更勝以往。

建設局新工處副總工程司丁中強表示，新景觀橋主橋梁長57公尺，寬6公尺，行人與自行車共用道路，採預力混凝土樑橋，比鋼構更耐蝕，南北兩端設置斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，細部設計已完成，現正進行發包作業，預計3月動工，年底完工。

吳敏濟表示，他早在2016年就提案新建兼具美觀與多功能的景觀橋，去年底預算通過。期盼新橋盡快完工，屆時建議市府廣納各界建言為橋取名，也期待媽祖文化園區的雕像加快腳步完成，串聯大安濱海樂園、露營區、iBike及濱海自行車道，有助提振大安濱海的觀光。