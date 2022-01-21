大陸《環球時報》21 日引述美媒19日報導，美國國會正在醞釀的科技領域反壟斷法案，除市值5500億美元以上的平台公司外，全球月活躍用戶數量達10億以上或年度淨銷售額達5500億美元的平台，都將受到反壟斷法案管轄。可能涉及兩大中國科技企業字節跳動與和騰訊。

此前，這項擬定中的反壟斷法案針對的是市值5500億美元以上的平台公司。照此標準，美國的蘋果、亞馬遜等巨頭悉數被囊括在內。

但這些美國科技巨頭警告說，該法案會讓美國企業的競爭對手有機可乘，甚至威脅用戶隱私安全。而今，新版法案考慮將針對的平台標準進一步拓寬，除市值外，全球月活躍用戶數量達10億以上或年度淨銷售額達5500億美元的平台都將受到反壟斷法案管轄。

按新版標準，字節跳動旗下的TikTok和騰訊旗下的海外版微信均將納入管轄之列。美國國會參議院司法委員會周四討論上述法案，此前眾議院司法委員會已審議通過類似法案，但尚未提交眾議院全體投票。