20日是交通部民用航空局75周年局慶，民航局長林國顯期許局內人員，在各領域最近都開始參考航空業安全管理模式時，民航局更要思考把觀念應用在防疫工作上，「繼續把國門守下來！」

林國顯表示，新冠肺炎爆發以來，航空業首當其衝，民航局這兩年任務繁重，除了在疫情中逆境求生的各種表現，航空業近年逐漸完善的安全管理系統（SMS），也開始受到各界重視，鐵路、公路、交通安全都開始思考引進SMS模式。

林國顯指出，SMS有3個層次，第一個層次是遵守規範，也就是照SOP執行；第二個層次是根據希望達到的效果或結果來擬訂執行策略；第三個層次也是最高的層次，建立以風險控管為導向的管理系統。

他認為，在這波疫情中，有第一線人員染疫，外界多不忍苛責，但既然大家身處第一線，就要克盡職責。他提醒民航局同仁，看到可能的風險就要提早處理，大家繼續把國門守下來。

民航局在過去一年，陸續啟用三貂角、鵝鑾鼻兩處長程雷達；高雄機場新航廈建設計劃已獲行政院核定；北竿機場跑道改善及新站區擴建工程，也已陳報行政院；台中、東部和離島機場的跑道、滑行道、航廈新建等計劃，都持續執行中。雖然疫情未完全結束，但民航局與航空業都在為後疫情時代航空市場的復甦積極準備。