人民幣國際支付占比持續攀升，上海商銀(5876)虎年開春推出人民幣優利定存專案，3個月定存利率最高2.18%。

據SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）最新報告顯示，人民幣國際支付占比持續攀升，在2021年12月升至2.7％，創2015年9月匯改以來最高，更一舉超過日圓，在全球貨幣中躋身第四。

2010年10月SWIFT首度追蹤人民幣，當時人民幣在國際支付中的排名僅排名第35，之後逐漸上升。人民幣交易活躍程度在2021年12月達到有紀錄以來第二高，當月人民幣在全球支付占比，從11月的2.14％升至2.7％。占比最高為2015年8月的2.79％。法人認為，未來幾年人民幣的作用將愈來愈大，使用範圍將愈來愈廣，更多國際貿易和金融交易將通過人民幣結算。

上海銀推出的人民幣優利定存專案，其對向為DBU和OBU的個人戶和法人戶，凡個人戶以台幣或其他外幣結購，3個月的存款利率為2.18%；個人戶以非台幣或其他外幣結購，3個月的存款利率為2.08%；法人戶新資金3個月的存款利率為2.08%。最低承作金額為人民幣1萬元，法人戶專案定存最高上限為500萬人民幣。