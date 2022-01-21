台北市立木柵動物園貓熊館保育員，去年底發現大貓熊「團團」有流鼻血合併打噴涕現象，聯繫獸醫師趕在農曆春節前為「團團」安排全身性健康檢查，發現牠鼻腔有發炎症狀，其他無大礙，按時服藥即可痊癒。

今年將滿18歲的「團團」，當年與「圓圓」一同來台，2013年在台灣生下第一代「圓仔」、前年迎接第二胎「圓寶」，目前一家4口。上月初開始，保育員觀察到「團團」有較頻繁的打噴涕，且偶爾伴隨右邊鼻孔出血的狀況，立即通知獸醫師看診，但「團團」的鼻腔非常敏感，獸醫師只能檢查鼻腔前端，未見到異狀。

園方表示，保育員曾在處理食物的竹葉上發現水蛭，且「團團」單邊鼻孔出血、打噴涕，一開始不排除鼻腔內有水蛭寄生，但照養團隊嘗試確認了好幾次，始終沒發現。

保育員說，為了找出「團團」流鼻血的原因，獸醫師17日上午為「團團」做全身麻醉，用鼻腔鏡完整檢查鼻腔及採樣，發現右側鼻黏膜紅腫，研判得了鼻炎，因此當牠打噴涕時，微血管很容易因壓力破裂造成流鼻血。

園方表示，檢查各項結果顯示「團團」健康情況良好；鼻炎的部分，接下來只要按時服藥，相信症狀很快能獲得改善，恢復健康。