21歲網紅青青先前大方宣布買進一棟房子、兩台名車，引來另名網紅「小商人」點名直指已跟金主結婚，甚至曬出結婚證，青青一改先前否認的態度，昨(20日)態度大轉認錯道歉，而她的宿敵啾啾昨也巧合發文，寫下：「這年頭剩少數的人自己的包自己買吧」，「想要什麼自己買啊，這不是很正常的一件事嗎？」雖未指名也沒帶髒字，但像是高招暗指青青的不當行為。

先前AV導演圤智雨大爆許多網美私下都有在接賣淫工作，引來另一名網紅小商人點名青青與邱姓金主過從甚密，更曬出青青跟邱男的結婚登記書，可見兩人早在去年5月20日已經成為合法夫妻，但青青第一時間否認，曬出自己身分證並翻到配偶欄，證明自己仍單身，還揚言隔天要去換全新的身分證證明此事，沒想到過了24小時就自打臉，承認自己已經「買房子成家立業」。

啾啾發文。（圖／翻攝自chuchu0526 IG）

對此，小商人除了慶祝身為PTT鄉民不是好惹的勝利，更透露結婚證書的取得是「是用車馬費跟他們親人換的，因為要確保資料正確」，而青青輸得一敗塗地後，過去跟她可說是宿敵的啾啾先是發文要求記者別再聯繫她，講再多對她沒幫助，「人身會收到威脅的又不是你們，而且我完全不想再跟一個滿滿負面的人同框了，放過我吧，2021最賭爛的事情，2022我不想再有」。

啾啾接著轉發自己的小號限時動態，開酸：「這年頭剩少數的人自己的包自己買吧」，接著吐實過去有陣子被攻擊詆毀得很慘，「我依然不後悔當初伸手拉人一把，因為那是我的善良，我是啾啾，一個北漂認真腳踏實地工作的女孩，我買不起車買不起房，但我有無價的尊嚴和一顆善良的心，謝謝大家一路的關心跟支持，只希望我以後，不要再幫錯人了」。