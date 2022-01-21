歐股周四收高，旅遊股領漲。瑞安航空表示，對今年的復甦抱持信心；另一方面債券殖利率從近期高峰回落，減輕了股市一些壓力。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲2.45點或0.51%，為483.35點。指數收復了早盤的跌勢，並且為連續第二個交易日復甦。

旅遊股上漲2.9%，為表現最好的板塊。瑞安航空對2022年的旅行抱持樂觀態度後，股價也上漲4.2%。

德國國債殖利率回落到0%以下，從本周連串上升中回落，歐洲股市普遍受益。

公用事業股和科技股分別上漲1.7%和1.5%。這兩個板塊通常在高利率環境下表現不佳，今年以來則大幅下跌。

歐股本周一直難以向上走，投資人擔心通膨飆升和今年最終將政策緊縮。然而，企業正面獲利資料和與大宗商品相關個股的上漲，提振市場買氣。

資料顯示，受能源價格上漲的推動，德國12月的生產者價格以創紀錄的速度上漲。

不過歐洲央行行長拉加德(Lagarde)表示，鑑於預計該地區的主要推動因素(能源價格飆升和供應瓶頸)將逐漸消退，該地區通膨將在今年逐漸放緩。

能源股周四從近兩年高點回落；原油價格在持續一個月的上漲後出現下跌。

英國消費性產品製造商聯合利華表示，不會提高收購葛蘭素史克(GSK)消費保健業務的500億英鎊(約680億美元)出價；此後該公司股價下跌0.5%，GSK股價則下跌1.8%。

Sandvik上漲1.3%。該金屬切削工具和礦用齒輪製造商的季度盈利略高於分析師預期，並且指出需求強勁。

Puma上漲1.2%。該德國運動服裝製造商公布季度銷售和核心利潤均強於預期。