需求強勁，倫敦金屬交易所(LME)期鎳再創2011年以來新高；鎳為不鏽鋼主要原料，隨著鎳價攀高，有望帶動不鏽鋼價2月重啟漲勢，今早包括允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等股相對抗跌。

鎳多用於不鏽鋼和電動車電池，預期未來需求強勁，加上倫敦金屬交易所(LME)鎳庫存處於低點，帶動LME鎳價持續強勁上漲，再創近11年以來新高。終場周四期鎳上漲641美元，達每噸2.38萬美元。

倫敦金屬交易所(LME)鎳價本月急漲，累積漲幅近2成，並創下近11年新高；鎳為不鏽鋼主要原料，隨著鎳價攀高，有望帶動不鏽鋼價2月重啟漲勢，對相關業者營運有利。

鎳價創逾十年新高，煉鋼成本大增，可望推升2月盤價轉漲。

先前因需求平緩，不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯(9957)1月內銷盤價開低，內銷304系熱冷軋鋼板每公噸降6000元，430降3000元，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

LME鎳價在2萬美元高檔，成本居高不下，但不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯仍降1月盤價。燁聯表示，雖原料面沒有太大的變化，考量下游銷售及流通價下滑情況，與下游共體時艱，決定調降盤價。展望後市，隨著中國市場回穩且持續減產，有助於市場信心，今年開春後市場可望擺脫困境。

去年第四季，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，2021年全年也將全面創下佳績；今年首季因市況較平淡且工作天數減少，業績動能稍退。