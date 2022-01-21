消息面：

1.全美不動產協會（NAR）公布，12月成屋銷售大減4.6%，經季節因素調整後年率為618萬戶，不及經濟學家預估的644萬戶。

2.費城聯準銀行1月製造業指數為＋23.2，優於去年12月的＋15.4和市場預期的＋20。製造業投入價格指數為＋72.5，高於12月的＋66.1。新訂單分項指數為＋17.9，高於前月的＋13.7。就業分項指數為＋26.1，低於前月的＋33.9。6個月狀況指數為＋28.7，高於12月的＋19。6個月資本支出展望指數為＋26.2，高於12月的＋20。

3.美國勞工部公布，上周（截至1月15日）初次請領失業給付人數較前一周增加5.5萬人，達到28.6萬人，遠超出市場預期的22.5萬人，並創下去年10月來新高。上周初領失業給付人數4周均值為23.1萬人，較前一周增加2萬人。截至1月8日止當周，美國續領失業金人數周增8.4萬人，為163.5萬人，超出市場預期的156.3萬人。

4.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加51.5萬桶，市場預期為減少96.3萬桶。汽油庫存增加587.3萬桶，超出市場預期的增加263.4萬桶，且累計庫存量創下1年新高。餾分油庫存增加141.3萬桶，市場預期為減少85萬桶。

5.美國經濟數據不如預期，美債息回落，但仍然處於高點，加上有升息預期帶來支撐，周四ICE美元指數尾盤小升0.13%。美國10年期指標公債殖利率一度觸及1.87%，尾盤回落5.4個基點，報1.815%。與聯準會利率政策最密切相關的兩年期公債殖利率尾盤約報1.04%，

6.美國原油庫存意外增加，周四國際油價結束連漲數日的升勢，並失守7年高點。紐約2月期油收跌6美分或0.07%，為每桶86.9美元。紐約3月期油收跌25美分，為每桶85.55美元。布蘭特期油收跌6美分或0.07%，為每桶88.38美元。

7.通膨居高不下，以及俄烏緊張局勢升高，周四金價和銀價雙雙觸及兩個月新高。汽車需求前景樂觀，鉑金和鈀金延續前一日的漲勢。稍早前現貨金漲0.1%，報每盎司1841.45美元，創下去年11月22日以來新高。美國期金價格持平，收在每盎司1842.60美元。現貨銀上漲2.1%，報每盎司24.63美元。鉑金漲2.4%，報每盎司1046.53美元，鈀金漲3.6%，為每盎司2072.62美元，均觸及約兩個月新高。前一日鈀金大漲逾7%，鉑金漲約5%。

8.美國財政部長葉倫周四接受媒體訪問時表示，她仍然預期美國通膨率將在今年底回落至2%的正常水準，只要政府能順利解決這場大流行病引發的供應鏈問題。美國去年12月消費者物價指數年漲7%，創下近40年來新高。

9.美國參議院司法委員會以16票對6票通過推進「美國創新和網路選擇法案」（The American Innovation and Choice Online Act），以避免大型網路公司利用其主導地位阻礙小型競爭對手的發展。該法案接下來將送交全院表決，但參院多數黨領袖舒默尚未決定表決時程。此前眾議院已經通過類似的法案版本。參議院司法委員會也將開始討論另一項針對科技巨頭的「應用程式開放市場法案」（Open Markets App Act）。