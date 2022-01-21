「優質偶像」王力宏與前妻李靚蕾離婚鬧出「蕾宏大戰」，李靚蕾多次發文重錘出手，不僅重擊王力宏，也牽連不少圈內藝人，包含女子團體「By2」妹妹Yumi也捲入其中，被冠上小三罪名，成了輿論焦點，而昨天By2官方微博貼文迎接初雪，曬了熱播夯劇台詞，疑似暗對酸民開嗆。

By2妹妹Yumi自王力宏傳婚變初始，就捲入事件當中，被爆料與其過從甚密，Yumi始終否認並表示已報警，卻惹來李靚蕾出手，表示願提供證據，並po出大頭貼、對話截圖等，而日前By2工作室多次發文，指早傳訊給了李靚蕾，給出警方的聯繫資訊，嗆聲「請配合警方完成關於你造謠誹謗一事的刑事調查與追究」，李靚蕾則拍下訊息欄搜尋過程表示從未收到By2的私訊，雙方僵持不下，至今沒有定論。

By2在官方微博迎初雪，貼台詞疑似罵酸民。(翻攝自by2girl微博)

「蕾宏大戰」爆發後，Yumi的帳號湧入大量正、反面評論，By2的動向至今仍受到關注，昨天(1/20)北京迎接今年第一場雪，微博上掀起「初雪許願」風潮，By2也加入，在官方微博「by2girl」發文，無內文但附上了夯劇《開端》的台詞截圖，寫著：「那些人他們懂什麼，他們憑什麼可以在網路上隨便造謠，詆毀一個完全不認識的人」。

By2分享的這份台詞截圖配上初雪，網友認為頗有「含冤待雪」之意，且台詞部分疑似暗罵酸民，不滿被妄加揣測評論，紛紛留言力挺「一切都會好起來的」、「憑什麼讓你們指指點點」，但也有人覺得By2直接針對謠言提告就好，反酸「還是死性不改」、「還蠻無語的」。