據中國外交部官網消息，1月20日，中國國務委員兼外長王毅和德國新任外長貝爾伯克舉行視訊會晤。雙方一致同意，在相互尊重的基礎上，就人權、民主等議題進行平等對話，增進相互了解，不搞「麥克風外交」。

「麥克風外交」，是指兩國之間存在分歧時，一方基於國內政治的需要，或外交戰略意圖的推動，通過在國內和國際的場合進行公開演講或發表談話，就對方的一些政策和做法發出質疑或指責。這是一種隔空過招的行為，從本質上說，這種狀況的出現，一方面是由於兩國間互信不足，另一方面也是一方試圖以在麥克風面前隔空喊話的方式，向對方傳達不滿情緒，並給對方造成某種程度的外交壓力。

王毅表示，今年是中德建交50週年，是值得雙方共同紀念的重要年頭。50年來，中德相互尊重、優勢互補，推動了各自經濟發展，建立了全方位戰略夥伴關係。新年伊始，習近平主席即同朔爾茨總理通話，一致同意從戰略高度把握兩國關係大方向，不斷充實全方位戰略夥伴關係的內涵。

王毅表示，兩國總理近日通話，一致同意深化擴大務實合作。應落實好兩國領導人重要共識，總結兩國關係發展經驗，堅持做合作共贏的示範者、中歐關係的引領者、新型國際關係的推動者、超越社會制度差異的合作者，不斷強化中德關係對話合作的主基調，擴大中德關係互利共贏的基本盤，加強下階段兩國高層交往的政治設計，共同引領兩國關係健康穩定發展，以更積極的姿態迎接中德建交50週年。

王毅說，中德關係堅韌穩定，合作是最好寫照。過去50年，中德雙邊貿易額增長超過800倍。去年，雙邊貿易額克服疫情影響再創歷史新高，充分印證了兩國經濟的互補性和經貿關係的韌性。雙方應為合作提供更好預期和政策框架，在數位、通訊、服貿、農業科技、綠色發展等領域共同打造合作新亮點。中方歡迎德國企業擴大在華投資，同時希望德方秉持公平公正原則，排除外部干擾，為中國企業赴德投資興業提供良好營商環境。

貝爾伯克表示，很高興作為聯邦新政府首任外長同中國外長舉行首次會談，願在象徵著聰明、迅捷的虎年即將來臨之際拜個早年。德方致力於同中國發展穩定的夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策，以建交50週年為契機，深化兩國各領域交往合作，願平等對待包括中國在內各國在德企業。

雙方一致同意辦好建交50週年慶祝活動，籌備好第七輪中德政府磋商，加強對接並規畫未來合作。充分發揮高級別財金對話、外交與安全戰略對話、法治國家對話等各層級對話機製作用。在相互尊重基礎上，就人權、民主等議題進行平等對話，增進相互了解，不搞「麥克風外交」。進一步加強教育、民間和地方交流，通過多種方式開展兩國100多對友好省州交往活動。加強綠色發展合作，深化應對氣候變化、綠色治理交流。

雙方還就加強多邊事務合作交換意見。王毅表示，中德是具有世界影響的國家，也是中歐關係的重要推動力量。發展中德關係既要考慮雙邊合作，也要著眼促進中歐合作，促進地區和世界發展。貝爾伯克說，面對各種全球性挑戰，德中合作意義重大。德方高度重視中方在國際上的重要作用，願同中方加強溝通協調，共同應對氣變、合力抗擊疫情。