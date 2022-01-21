大陸官媒新華社旗下《新華每日電訊》21日報導，「元宇宙」引發人們對未來虛擬世界的無限暢想，也在文娛遊戲、科技產業、資本市場等領域掀起一波又一波高潮。

值得警惕的是，各種打著元宇宙旗號的炒作、泡沫、騙局不請自來，「火」中取「利」催生出這一領域：「元宇宙」是個筐，什麼都能往裡裝；輕技術重想像，舊東西套新包裝；炒概念拉股價，沾邊「元宇宙」就漲；賣課熱炒幣歡，上演花式「割韭菜」等四大怪現象。

怪現象之一：元宇宙是個筐，什麼都能往裡裝

日前，某白酒企業要「構建屬於醬香系列酒的醉美『元宇宙』」引發熱議。

潮來時一哄而上，退潮後方知誰在裸泳。「商標申請等情況正是當前『萬物皆可元宇宙』的縮影，一些明顯就是蹭概念的行為難以長久。」上海商標品牌協會副會長林海涵說，「就如同商標一樣，光註冊不使用沒有任何意義。只有經過使用且為市場和消費者熟知才有價值。」

企查查資料顯示，最近一年，中國企業申請「元宇宙」商標的數量超過1萬件，涉及各行各業的公司1500多家。大多數企業「硬蹭」痕跡明顯。

怪現象之二：輕技術重想像，舊東西套新包裝

「可能我們比較土，別人都自稱元宇宙了，我們還是虛擬實境。」一家頂級科技公司負責人道破元宇宙領域的新瓶裝舊酒現象——技術沒有革新，產品也沒啥變化，只不過換個稱呼。

根據天眼查統計，有30餘家公司直接用改名的方式套上新包裝，經營範圍依舊，公司名稱卻改成了「元宇宙科技」「元宇宙傳媒」「元宇宙商貿」。

怪現象之三：

炒概念拉股價，沾邊「元宇宙」就漲

有人說，「元宇宙」就像股市裡的一團火，只要上市公司與之沾點關係，立馬股價飆升。

報導稱，一些上市公司收到了來自證券交易所的關注函，被要求說明「是否存在蹭元宇宙熱點概念的情形」，不少企業在回應中都用到了「尚在起步探索階段」「尚未實現銷售收入」等表述。值得關注的是，盡管證券交易所再三關注、企業也表態未來的「不確定性」，但股價依舊「堅挺」。

怪現象之四：賣課熱炒幣歡，上演花式「割韭菜」

報導調查發現，總時長約2小時的元宇宙課程賣出360餘萬元高價，出版幾本元宇宙書籍就宣稱能「把握元宇宙投資機會」「打開財富之門」，更有「空氣幣」「殺豬盤」等違法犯罪行為打著元宇宙旗號大搞黑灰產……當人們還在思考元宇宙是什麼時，一些騙子已經嗅到「商機」，開始想方設法揮舞鐮刀「割韭菜」了。

「有個有趣的現象，當年打著區塊鏈名義非法炒幣的『幣圈』，紛紛把目光轉向了元宇宙。」上海市浦東改革與發展研究院金融航運研究室主任劉斌說。