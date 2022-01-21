蔣萬安選北市長？2022藍白合？ 趙少康：在野黨應合作「放棄小我」

國民黨立委蔣萬安傳出預計農曆春節後宣布投入台北市長選戰，但他日前接受媒體聯訪時並未證實該消息。資深媒體人趙少康昨(20日)晚在臉書表示，2022台北市長選戰如果蔣萬安決定參選，戰鬥藍一定全力支持！

趙少康在臉書分析，依照目前情勢，雖然蔣萬安聲勢不弱，但是民進黨在台北市的基本盤約35%至42%，一旦形成「三角督」，黃珊珊拿下超過18%選票，國民黨得票可能只剩40%，將讓民進黨漁翁得利。

至於最近宜蘭縣長林姿妙遭到搜查約談，趙少康說，民進黨為了奪政權，一向無所不用其極，下一個被攻擊的目標或許是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，但是他一點也不擔心，畢竟「真金不怕火煉」，只要個人操守、施政、問政成績禁得起考驗，就不用怕被攻擊。

不過，隨著選戰逼近，趙少康提醒國民黨不能只是挨打，最佳的防禦就是攻擊，面對2022，戰鬥藍不能畏懼，也不會畏懼任何挑戰！