又濕又冷的天氣型態，是慢性關節炎患者最不舒服的日子。不論是哪個種類的關節炎，患者都會因為關節腫痛而受苦，行動也會受限，不少人因此抑鬱寡歡，也減少了出外的社交機會。對此，臺北榮民總醫院骨科部蔡尚聞醫師提出兩個生活上可以做到的減緩之道，營養師高敏敏則是提醒，吃對食物也能讓關節減少發炎的程度，讓日子過得更有品質。

關節腫痛別輕忽！專家警未控制恐變形，必知抗發炎飲食指南與舒緩疼痛小撇步。(影音來源/健康療天室)

●關節炎成因多元 嚴重致關節變形 連走路都痛

蔡尚聞醫師指出，關節發炎、疼痛是生活上常見的問題，許多人上了年紀會愈加明顯。但關節炎病因種類繁多，尤其像是退化性關節炎或者是類風溼性發炎，病程大都不可逆的，若未提早控制好，嚴重者會導致關節變形，對維持正常生活影響很大。

以退化性關節炎來說，年齡是很重要的危險因子。也就是年紀越大，退化性關節炎的發生率越高，但年紀並非唯一的危險因子。其他包括使用過度、運動傷害、車禍、體重過重等，還有一些先天性關節病變、體質遺傳因素等，也可能讓退化性關節炎提早發生。

至於類風溼性關節炎是一種全身性自體免疫疾病，也是國人常見的慢性關節疾病，由於患者本身因免疫系統失調，會把自己的關節當成攻擊目標，造成關節發炎、變形，甚至會導致內臟器官發炎與侵犯，可能危及性命與生活機能。

(圖/健康療天室提供）

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●減緩關節發炎 吃對食物是避免惡化的關鍵

醫師指出，及早發現並且遵照醫囑治療慢性關節炎，是延長關節使用年限的最佳解方。營養師高敏敏指出，日常生活的飲食習慣，最好盡量避免會導致發炎的食物，從根本打造自體防禦力。

(圖/健康療天室提供）

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至於網傳「關節炎患者要避免吃香蕉」，對此，高敏敏營養師指出，文獻上並沒有「吃香蕉傷筋骨」的記載，相反的，香蕉含有礦物質鉀，對於放鬆、舒緩肌肉有相當助益。

●保暖除溼＋正確運動 讓關節舒適兩大重點

冬天又遇到連綿細雨時，空氣裡的溼度與溫度都會讓關節炎患者很不舒服。蔡尚聞醫師建議，居家可以打開暖氣或除溼機。一般在室內令人感到舒服的溫、濕度，大約是介於攝氏18－23度、相對溼度55 -65%左右。

(圖/健康療天室提供）

蔡醫師指出，由於因為天冷會讓血管收縮，四肢體溫較低，也讓關節、韌帶更加僵硬，這種緊縮的感覺就會讓患者感到疼痛。醫師建議，即使疼痛也不要久坐不動，可以先熱敷舒緩肌群之後，再輕緩活動筋骨。日常可以視自身情況，安排步行、慢跑、騎自行車，游泳、肌力訓練等。唯有強壯的肌肉才能支撐和保護關節，若能加上抗發炎飲食習慣，對於舒緩發炎與止痛，絕對有事半功倍的正面效果。