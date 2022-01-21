日本上個月核心CPI(消費者物價指數)年增0.5%，增幅連兩個月創近兩年來新高。好消息是，日本終於有機會可脫離通貨緊縮的魔掌，但燃料以及原物料成本一直在高檔盤旋，日本民眾也開始要承受通膨所帶來的另種生計壓力。

對日本央行來說，應該不會就此結束量化超寬鬆的低利貨幣政策，除非當地通膨已達2%目標值。還有，這波通膨也不是日本內需增加所推升，只是上游物價大漲所帶動。

不過，現在日本央行該如何說服市場，自己尚未有這麼快升息打算，因為外界預估，日本將面對通膨會來到2%的環境。

21日最新日本官方數據，上個月剔除鮮食，但納入燃料成本的核心物價上漲0.5%，與2021年11月一樣的數值，但比預估值0.6%要低一點，不過，增幅已創2020年2月以來最大。

這波全球原物料大漲所帶動的物價膨脹，現在已吹向日本。同時，物價已幾十年沒什麼漲的日本，也要接受商品價格將會陸續上漲的事實。

18日，日本央行表示，已調升未來通膨預估值，但表態不會馬上量化緊縮，因可能只是暫時性現象。現在的重點工作，就是要看到當地上班族都有加薪，好讓日常生計不會受到物價上漲影響。同時，因要看到當地出現明顯通膨，也不會干預日企調高售價行為。

事實上，與日俱增高生產成本，以及新冠病毒不確定性，都在壓縮日企經營空間，故會不會響應中央政府疾呼的幫員工加薪政策，一切都還是未知數。