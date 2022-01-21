調查局21日表示，近日境外敵對勢力以大量假帳號，製造哏圖，對我進行認知作戰，查出境外敵對勢力先在知名的卡提諾論壇設近20個假帳號，頻繁發布「蔡政府防疫無能」及政治爭議訊息，甚至編輯竄改PTT文章內容製造假訊息，藉由「茯苓有點兒甜」等數個臉書粉絲專頁散布，再利用近400個臉書假帳號分享，散布至我地方社團、宗教、生活娛樂等各類公開臉書社群。調查局資安站日前已約談轉傳假訊息網友調查，呼籲國人注意防範。

調查局表示，近期網路社群出現大量散布傳播之不實訊息，其內容議題、樣態、規模及散布手法相較以往案例，質與量已顯著提升，境外敵對勢力疑藉創建無法識別真實身分之人頭帳號，利用結構化、流程化手法，將不實圖文訊息迅速、大量投放我國社群，意圖操弄疫情、政治輿論，對我進行認知作戰。

調查局要求資安工作站成立專案小組積極溯源，發現「朱○卉、王○藍、於○意、丁○風…」近20個假帳號，是以境外手機門號及電子郵件在卡提諾論壇註冊後，頻繁發布有關疫情及政治相關爭議訊息，甚至利用網頁瀏覽器開發者模式，編輯竄改PTT文章內容進行造假。

之後藉由中國、柬埔寨背景人士管理之「茯苓有點兒甜」等臉書粉絲專頁進行散布，再利用「郝○茹、喬○雲、悅○汪、琬○曹…」等近400個臉書假帳號進行分享，廣泛散布至地方社團、宗教、生活娛樂等各類公開臉書社群，由社群成員分享轉傳，將假訊息透過計畫性分工層層轉傳散布，以營造錯誤認知及挑起國人對立，嚴重危害我國社會秩序及國家安全。

資安站去年12月27日、28日會同相關外勤處站進行約談大批網友查證，發現多數網友均是在未經查證或無法辨識真偽情況下轉傳訊息，調查局除將數百個假帳號通報有關單位查處外，並提醒民眾識別網路資訊時宜提高警覺，小心查證，切勿任意轉發散布以免誤蹈法網。