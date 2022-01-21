美國總統拜登19日預期俄羅斯會「挺進」烏克蘭，並警告如果俄羅斯軍事侵略，將會付出「沉重代價」。他昨日也坦承，如果俄羅斯「小範圍入侵」，北大西洋公約組織（NATO）內部對此該如何因應仍存在分歧，這番話讓烏克蘭嚇一大跳、表達強烈抗議，認為等於是對莫斯科的侵略行動亮綠燈。對此，有網友直言，「台灣人不會觀察？今日烏克蘭，明日台灣，呼籲817去打仗」。

資深媒體人陳文茜昨（20日）在臉書粉專「文茜的世界周報」表示，自從阿富汗撤軍之後，國際正觀察當拜登主張軍事圍堵中俄，烏克蘭納入北約組織，因此誘發俄國二十萬大軍壓境烏克蘭危機時，拜登和俄羅斯總統普丁誰是紙老虎？誰是虛張聲勢？

陳文茜指出，拜登19日在就任總統周年紀者會時，居然脫口說出以下談話：俄羅斯的入侵烏克蘭有incursion（小規模侵犯）跟invasion（大規模入侵）的差別，意指俄羅斯進入烏克蘭的軍力有輕有重，相對的，美國軍隊可能介入也可能不介入。

對於拜登這番話，陳文茜稱，烏克蘭官員對此非常火大，認為拜登把在檯面下的話公開講出來，等同是向普丁開綠燈，普丁可以出兵烏克蘭，只要拿捏好程度之輕就不會受到重罰，也不會面臨美國軍隊交戰。此言引來爭議，白宮發言人立即發聲明補救，表示俄軍只要跨過邊境，就是侵略，美國會遭迅速團結北約組織的軍隊回應；烏克蘭官員更是為之震驚，不敢相信拜登對普丁開綠燈。

許多網友也在其po文底下留言表示，「就是北約的擋箭牌而已，主要功能就是消耗過期武器跟交保護費，跟台灣一樣」、「烏克蘭官員覺得很震驚！有什麼好震驚的，被美國當成棄子的國家還少嗎？最近的例子就是阿富汗」、「仗靠別人打⋯永遠都是會輸」、「台灣人不會觀察？今日烏克蘭，明日台灣，呼籲817去打仗，我個人是絕對不會的」。